Otroci vendar na svojem nivoju delajo isto kot odrasli. Od njih se učijo, oni so jim zgled. Na tem mestu pa nastane zanka, ki vodi v začaran krog. Namreč, tudi zdajšnji odrasli so bili nekoč otroci in že takrat so vzgojitelji teh otrok uporabljali nasilje kot sredstvo reševanja svojih stisk in problemov. In ti, rekel bom pokvarjeni odrasli, so vzgojili pokvarjene otroke, ki so odrasli v pokvarjene odrasle, ti pa spet vzgajajo pokvarjene otroke. Ki širijo blatenje in sovražnost po družabnih medijih, se pretepajo, zdaj že streljajo.

Prapočelo tega pa je kapitalizem oziroma njegova zadnja različica, neoliberalizem. Gre za razpad vrednostnega sistema, v katerem je kapital in posledično dobiček prevladal vrednoto – človeka. Ta razpad je sicer že dolgo prisoten, začele so ga skoraj vse nove oblike kapitalizma (izjema je najzgodnejša oblika kapitalizma, ki je temeljila na načelu delati tisto, kar je smiselno, kar prinaša dobiček). Kasneje se je ta sistem izrodil, dobiček je izrinil vrednoto človeka in postal sam sebi namen. Če je bil v surovem kapitalizmu človek-delavec samo univerzalen dodatek stroju (kar je izpostavljal Marx), je dandanes prej motnja v pridobivanju dobička, manj pa nekdo, ki bi mu moral biti dobiček v resnici namenjen. Človek je individuum, poskrbeti mora sam zase. Če tega ne stori (celo če ne ve, kaj vse bi lahko koristil zase), si je kriv sam. Če dobro razmislite, je namen izriniti maso ljudi na raven kakšnih živali, ki se obnašajo tako, kakor je zanje dobro, se recimo grizejo med sabo.

In to je bistvo neoliberalizma. Zagovarjajo ga predvsem desničarji: spomnil bi na poslanca SDS Grimsa, ki je grmel, da ustava določa, da imamo v Sloveniji kapitalizem, torej neoliberalizem. Vse skupaj pa vodi peščica nadljudi, ki so se prigrebli do statusa, da drugi delajo zanje. Pri teh pa je skoraj običajno, da jim je vseeno za njim podrejene. In potem ugotavljamo, da nimamo demokracije, ampak absolutizem. Tega pa odpravljamo lahko bolj ali manj le z nasiljem (od domnevno mirnih protestov, ki pa mimogrede postanejo nasilni, sledijo stavke … do oborožene zamenjave oblasti).

Vrnem se k temu, da je vrednota samo dobiček. Na otroškem nivoju pa so to všečki. Se spomnite sistema točk že v OŠ? Zato poudarjam neoliberalizem. Friedman je za ta »izum« v ekonomiji menda celo dobil Nobelovo nagrado. Potencira se individualizem, vsak naj poskrbi za svojo rit, tudi če to doseže na račun drugega (človek pač ni vrednota). Ali je potem kaj čudnega, če zaradi več dobička ali več všečkov ali pa za doseganje trenutne slave gredo nekateri tako daleč, da vzamejo življenje drugim?

Zato vidim rešitev v tem, kar je menil ameriški sociolog in zgodovinar ekonomije Wallerstein: sredi 2030-ih bo kapitalizem zamenjala nekakšna oblika tistega, kar smo v SFRJ že imeli. Zato je napačno obsojati ljudi kar po vrsti, da so jugonostalgiki. Tisti sistem je bil bolj primeren človeku, le napake, ki jih je imel, bi lažje popravili kot tiste, ki jih je povzročil kapitalizem. V Sloveniji bi bili lahko pri tem spreminjanju sistema prvi (pri koncu dvajsetih), ne pa, da le papagajsko ponavljamo druge družbene sisteme in s tem tudi njihove napake.

Uroš Blatnik, univ. dipl. psih., Ljubljana