Slovenska avtomobilska industrija v Evropi postaja središče razvoja novih tehnologij za zeleno in trajnostno mobilnost. Zato je pred skoraj dvema letoma sprejela odločitev o celoviti zeleni in digitalni preobrazbi, povzeti v Misiji Gremo (GREen MObility), ki jo je kot vzorčen primer povezovanja gospodarstva, znanosti in države prepoznala tudi slovenska vlada. Ta se je na posebni razvojni konferenci, ki je potekala to sredo, seznanila s strateškimi usmeritvami avtomobilskih podjetij, pregledala konkretne razvojne projekte in podpisala dogovor o strateškem partnerstvu.

Novih 200 milijonov evrov

Predsednik vlade dr. Robert Golob je poudaril pomen industrije za slovensko gospodarstvo in družbeno blaginjo. »Slovenija je v odstotkih BDP tretja najbolj industrializirana država v Evropi. Naš bruto domači proizvod ne temelji na storitveni dejavnosti ali trgovini, temelji na industriji, zato moramo njeni preobrazbi dati tako pomembno težo.« Premier je prav tako pozdravil, da gredo podjetja v razvojni preboj skupaj, povezana pa bodo le še bolj odporna in robustna. Vlada si bo prizadevala, da bo do leta 2027 zagotovila 200 milijonov evrov za prestrukturiranje te industrije. »Naša naloga je, da vas pri tem podpiramo in spodbujamo ter opravimo svoj del naloge,« je sklenil predsednik vlade.

Prehod na elektromobilnost

Z Misijo Gremo kaže slovenska avtomobilska industrija jasno strategijo in ambicioznost prihodnjega razvoja. Največji poudarek daje pospešenemu prehodu v elektromobilnost, to je prehodu iz proizvodnje komponent in sistemov za motorje z notranjim zgorevanjem v razvoj in proizvodnjo komponent, sistemov in tehnologij za električna in elektrificirana vozila. Svojo konkurenčnost povečuje s pospešeno digitalizacijo, robotizacijo in avtomatizacijo ter pomembnim zniževanjem okoljskega odtisa proizvodnih in poslovnih procesov. Gre za prvi tovrsten skupni razvojni načrt celotne gospodarske panoge v Sloveniji.

Zaveza za zeleno in digitalno preobrazbo

Z Misijo Gremo so slovenska avtomobilska podjetja dosegla pomembno poenotenje glede vizije razvoja celotne slovenske avtomobilske industrije in oblikovala skupno strategijo razvoja do leta 2030, temelječo na inovacijah, ljudeh, investicijah in podpornem okolju. Pripravila so konkretni osnutek strateškega načrta razvoja novih izdelkov in tehnologij s poudarkom na komponentah in sistemih za elektromotorske pogone električnih vozil na baterijskih hranilnikih energije ter lahkih materialih in konstrukcijah s spremljajočim razvojem novih izdelavnih tehnologij za zeleno in digitalno preobrazbo. Avtomobilska industrija je vzpostavila tudi štiri raziskovalno-razvojne projekte velikih konzorcijev, kjer ob vodilni vlogi velikih podjetij intenzivno sodelujejo tudi mala in srednja podjetja ter raziskovalne institucije. Vlada z Golobom na čelu je s predstavnikoma avtomobilske industrije Iztokom Seljakom kot koordinatorjem Misije Gremo in Tanjo Mohorič, direktorico GIZ ACS Slovenskega avtomobilskega grozda, podpisala skupno zavezo k zeleni in digitalni preobrazbi, ki je povzeta v Misiji Gremo. Podpisniki so se strinjali, da potrebuje Slovenija za dvig konkurenčnega položaja na globalnem trgu partnerstvo med državo, znanostjo in gospodarstvom.