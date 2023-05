Po sončevem mrku, ki smo ga uspešno preživeli konec aprila, nas je 5. maja zadel še lunin mrk. Kot je za spletni žurnal 24 v sporočilu za javnost obrazložila priznana astrologinja Nadiya Shah, kot so jo predstavili svoji bralni skupnosti, je bil tokratni nebesni pojav še posebno močan. »Tako intenzivno bo, kot se sliši. Vsaj eno področje življenja bo polno nepričakovanih dogodkov, kar bo na plano potisnilo veliko čustev, ki nam bodo podarila priložnost, da stopimo v boljšo prihodnost, čeprav ta trenutno še ni jasna. Vemo, da se premikamo naprej,« se glasi optimistična napoved za nas tukaj spodaj. Kakor koli že bomo stopali v boljšo prihodnost in se premikali naprej, bomo to najverjetneje počeli v dežju, saj, kot so nam napovedali meteorologi, naj bi bili naslednjih deset dni bolj kot ne obdani s precej kislim vremenom.

Je bilo pa zato vreme naklonjeno kronanju angleškega kralja Karla lll., ki so ga minuli konec tedna posadili na prestol Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, veličastnega obreda pa se je na povabilo njegovega takrat še nekronanega veličanstva med drugimi zvezdniškimi političnimi glavami udeležila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar skupaj s soprogom Alešem Musarjem in spremstvom varnostnikov ter protokolarnega osebja. Kot so zapisali v časniku Svet 24, je naš predsedniški par noč po kronanju Karla III. preživel v prestižnem petzvezdničnem hotelu Conrad St. James v samem središču Londona, le 600 metrov od Buckinghamske palače. V poročilu so še zapisali, da sta zakonca v hotelu prenočila zgolj enkrat, čeprav sta imela plačani dve nočitvi. Zakaj se jima je tako mudilo domov, sicer niso obelodanili, so pa zato javnost osrečili s podatkom, da je na poti domov predsednica s spremstvom ostala prizemljena na londonskem letališču, ker je zatajilo državno letalo falcon. Ampak rešitev v zagati jim je ponudila slovaška predsednica Zuzana Čaputova in slovensko delegacijo povabila na svoje letalo, s katerim je nato slovensko-slovaška državniška naveza uspešno pristala v Bratislavi, od koder je slovenski del odprave v domovino odpeljalo protokolarno vozilo.

Zvezdana Mlakar v hladno morje

Med ultrapomembneži se je na službeni poti, pa ne samo za en dan, znašel še slovenski igralec in komik Rado Mulej, ki ga je, kot so opazili v reviji Suzy, zadnje čase moč opaziti na fotografijah v prestižnih restavracijah in turističnih lokacijah ter v luksuznih avtomobilih in na zasebnih zabavah v samem centru sveta v Dubaju, in to za povrh še oblečenega v čisto pravo arabsko belo haljo in beli prtič, poveznjen na glavi. »Veliko Slovencev se sprašuje oziroma ne razume, zakaj sem na sestankih in uradnih druženjih oblečen v dišdašo, arabsko tradicionalno oblačilo. Naj pojasnim, da me je ena zelo pomembnih emiratskih družin pobratila, to pa je tukaj največja čast, zato s spoštovanjem nosim njihovo oblačilo,« je nevedneže doma poučil Mulej, ki je še navrgel, da ga je tjakaj v Dubaj povabilo neko kriptopodjetje, ki je v lasti kraljeve družine, in da ima strašno veliko dela, pisarno pa nikjer drugje kot v Burdž Kalifi, najvišji stavbi na svetu. Ker je imel čas, je spregovoril še o življenju v Dubaju in potrdil to, o čemer je, kot se je pohvalil, govoril že prej, in sicer da je Dubaj vesolje zase in da je tam vse drugače. »Dubaj je ustvarjen zame v vseh pogledih. Ljudje so zelo spoštljivi, iskreni in zelo prizemljeni, vreme je odlično, razen v poletnih mesecih, ko je nevzdržno vroče, poslovnih priložnosti je ogromno, nočno življenje pa brez primere,« je navrgel Rado in še dodal, da je edina stvar, ki jo pogreša, družina in pa mamina domača hrana, še posebej goveja juha.

Zvezdana Mlakar, ki s svojimi gledališkimi vlogami, načinom življenja in prezenco pušča močan pečat, kot so jo predstavili javnosti na portalu metropolitan.si, pa je pobegnila na krajši oddih in si privoščila skok v hladno morje, pri tem pa, kot so še posebej poudarili v poročilu, odvrgla vsa oblačila, čeprav bi se lahko skrivala za masko ličil. A ker je s svojim občinstvom vedno iskrena, pri njej ni nobena tema tabu, marsikatero stvar pa pove brez dlake na jeziku, so obrazložili poudarek pri njenem izboru oblačil za skok v morje. »Res sem plavala, morje pa je bilo ravno prav mrzlo, da je resnično poživilo telo in duha! Sicer pa že drugi mesec tudi doma brodim po mrzli vodi. Zato prihajam sveža, spočita od kratkega oddiha, na prvi tir že jutri!« se glasi njen zapis, ki je očaral uredništvo.

Helena Blagne naredila selekcijo

Za Nedeljski Dnevnik pa se je izpovedal velikan slovenske zabavne glasbe Miran Rudan in izdal, da ni prav nič sentimentalna duša, saj ne hrani stvari iz preteklosti, le za glasbene artefakte je nekolikanj šibak. »Ko zaključim zvezo, to ostane le v spominu, stvari od takrat ne hranim. So pa stvari, ki ostanejo most med dvema za vedno: otroci. To je najlepše, kar ostane iz zveze,« je pojasnjeval Rudan. Zato pa vlada nered med relikvijami iz njegove glasbene kariere, ki jih ima razložene po predalih. »Evrovizijska vazica za zmago na Evroviziji leta 1990 s pesmijo Insieme 1992, plošče, kasete, članki, fotografije s koncertov, vse imam shranjeno v predalih,« je o shranjevanju spominov razlagal Rudan. Kako se je znebila nepotrebnega balasta iz preteklosti, pa je pojasnjevala Helena Blagne za revijo Suzy. »Pri petdesetih sem naredila veliko selekcijo, kar zadeva prijateljstva. Zakaj bi prenašala neke odnose s figo v žepu, za katere sem ves čas slutila, da niso iskreni, a sem jim dala priložnost?! Potem sem si rekla: dovolj je! Ne potrebujem več tega. Sledila je čista selekcija in neznansko olajšanje. Naenkrat imaš veliko več časa za tiste, ki si to zaslužijo,« je o radiranju prijateljev izpričala Blagnetova.

Po spominu so morali te dni brskati še nekateri eminentni obrazi naše zvezdniške druščine slavnih občanov oziroma nekaj izjemno zanimivih možakarjev, kot so jih osvetlili pred svojim bralstvom v reviji Lady. »Prvega ne pozabiš nikoli« pa je naslov raziskave o avtomobilih oziroma o tem, ali so res zgolj prevozna sredstva, kateri je bil prvi, s katerim so se vozili naokrog, in še nekaj podobnih vprašanjih. Skoraj fetišističen odnos do pločevine na kolesih ima tako denimo Jože Potrebuješ. Kot je razkril, je že od malega zaljubljen v avtomobile, kupoval je revije, hodil je in še rad hodi po avto salonih in muzejih po vsej Evropi. Ker je po izobrazbi strojnik, ga še posebej navdušujeta, kot je dejal, tehnična dovršenost in nenehni napredek, prvi njegov avto pa je bil yugo 60 rdeče barve kot ferrari z litimi platišči in tehnično naprednim avtoradiem. »Ko sem ga šel vplačat, sem vse dopoldne stal v vrsti s polno Mercatorjevo vrečko bankovcev, dobil pa sem ga čez slabi dve leti. Pozneje pa ga prodal za skoraj tisoč mark več, kot sem zanj odštel. Zdaj vozim mercedes CLS, ki ima že 453.000 kilometrov. Še vedno mi je všeč in ga vsako jutro ročno operem,« je o svojem prvem povedal Potrebuješ.