O (ne)odgovornosti za energetsko politiko

Državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je v ponedeljek na strateškem svetu za energetski prehod v okviru GZS z nekaj izjavami poskrbela za precej razburjenja med prisotnimi. Omejil se bom na eno. Sekretarka je rekla, da so stroški električne energije iz fotovoltaike, vključno s stroškom shranjevanja, nižji od cene energije iz nove jedrske elektrarne. Pri čemer se je nekritično sklicevala na poročilo svetovalnega podjetja Lazard in njegovo oceno »izravnanih stroškov električne energije« (LCOE).