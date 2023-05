Gre za že poznani koncept v svetu kripta, najbolj znani meme kovanec je dogecoin, ki je deveta največja kriptovaluta po tržni kapitalizaciji. V sredini aprila se je pojavil PEPE, ki je v trenutku požel izjemen uspeh. Vrednost kovanca, ki se je pojavil od nikoder, je med 15. aprilom in 5. majem zrasla za dobrih 59.000 odstotkov. Investicija en evro na začetku omenjenega obdobja bi na koncu znašala dobrih 590 evrov. Trgovanje z omenjeno kriptovaluto je bilo tako obsežno, da so posledice čutili vsi uporabniki Ethereumove blokovne verige, saj je bila ta počasna in izjemno draga. V petek, 5. maja, je PEPE začel kotirati na največji borzi kriptovalut Binance, isti dan je kovanec dosegel svojo najvišjo vrednost in trenutno kaže, da bo potreboval nekaj časa konsolidacije, preden ponovno poskusi preseči svojo najvišjo vrednost. Na vrhuncu je tržna kapitalizacija kovanca PEPE znašala kar 1,8 milijarde ameriških dolarjev, za primerjavo, tržna kapitalizacija podjetja Krka je ob koncu lanskega leta znašala 3,2 milijarde ameriških dolarjev. V preteklosti je takšno vedenje vlagateljev na trgu pomenilo cenovni vrhunec. Glede na trgovanje uveljavljenih kriptovalut, ob omenjenem dogajanju v sektorju meme kovancev, se zdi umiritev razmer na trgu najverjetnejši scenarij.

Tudi bitcoinova blokovna veriga je, podobno kot Etherumova, v zadnjem času dosegla izjemen porast transakcij. V zadnjem tednu je dnevno povprečje transakcij najvišje v celotnem obstoju bitcoina. Razlog za takšen porast je implementacija standarda BRC-20 na blokovni verigi. Omenjeni standard omogoča izdajo kovancev, podobno kot to omogoča Ethereum. Z razliko, da v nasprotju z običajnimi standardi žetonov, kot je Ethereumov ERC-20, BRC-20 ne uporablja pametnih pogodb in deluje le z denarnicami, ki podpirajo verigo blokov bitcoin. Kot posledica povečanega prometa se je močno podražil tudi strošek transakcij, ki je dosegel 29 ameriških dolarjev za izvedbo transakcije. Vse to dogajanje je dokaz, da z inovacijami prihaja tudi do neželenih stranskih učinkov.