Lotili ste se drzne akcije, kjer ste postavili na prvo mesto hitrost. Kaj natančno ste naredili?

V Addiko banki se ves čas osredotočamo na izpolnjevanje potreb in želja naših strank, pri čemer te najbolj cenijo hitrost. To je bil tudi cilj nedavne akcije, v kateri smo pozicijo banke kot specialista za hitre kredite postavili na preizkušnjo. Ko smo naše interne procese v celoti optimizirali in prilagodili, smo se v približno mesec dni trajajoči akciji zavezali, da vsem kreditojemalcem, ki denarja na svoj račun ne prejmejo v 60 minutah, povrnemo vse stroške in izničimo obrestno mero kredita. Gre za res kratek čas in napake smo pričakovali, a odrezali smo se odlično, celo nad pričakovanji. V 99,4 odstotka primerov smo obljubo izpolnili, povprečen čas nakazila pa je bil le 21,3 minute. Več kot 60 minut smo potrebovali le pri obdelavi dveh od skupno 310 prejetih vlog. V obeh primerih, v katerih smo prekoračili zastavljeni čas, smo obljubo o povračilu stroškov in ničelni obrestni meri tudi izpolnili. Majhno število napak dokazuje, da so naši postopki res optimalni.

Kako pomembno je, da zaposleni sledijo inovacijam v podjetju? Kako ste vi prepričali svoje zaposlene, da so verjeli v akcijo in jo sprejeli, podprli, se angažirali v izvedbi?

Vsi smo že precej navajeni, da se stvari spreminjajo, vajeni smo drugačnega in dinamičnega dela, predvsem pa so naši zaposleni angažirani. Prepričati zaposlene je bilo zato pravzaprav enostavno. Že lani smo imeli podobno akcijo – strankam smo obljubili odgovor na oddano vlogo za kredit v 15 minutah – in z letošnjo obljubo smo naredili zgolj nadgradnjo.

Imate kakšen nasvet za druga podjetja in organizacije, kako med sodelavci ter s tem tudi v celotni organizaciji spodbuditi podjetniško iskrico, da si bodo zaposleni upali tvegati?

V času, ko je kadre na trgu dela zelo težko dobiti, je pomembno, da zaposlenim ponudimo delovno mesto, ki jih izpolnjuje. Avtomatizacija in digitalizacija nam pri tem zelo pomagata. Sploh v procesih, ki so ponavljajoči se, neprijetni in obremenjujoči. Na tak način želimo sodelavce razbremeniti in jim omogočiti, da razvijejo svoje potenciale. Tako lahko, namesto da se ukvarjajo z rutinskimi nalogami, razmišljajo zunaj okvirov: kako ustvarjati nove procese, posodabljati obstoječe, kako stranki ponuditi dodano vrednost. Zelo pomembna je tudi raznolikost. Raznolikost stališč, veščin, znanja, energije in dinamike, pa tudi raznolikost po starosti, spolu in nacionalnosti – vse to prispeva k razumevanju različnih zornih kotov posla in poganja inovativnost. Zato raznolikost zelo podpiramo.

Hitrost, novosti, prelomnice so tudi priložnost za napake. Kako odpravljate strah pred njimi?

Ključno je, da ne obsojamo, ko pride do napake. V bančništvu tako kot tudi v drugih organizacijah obstajajo operativna tveganja, ki jih je več vrst. Napake so klasičen primer. Pomembno je, da se o vsaki napaki poroča, a ne zaradi morebitnih penalov. Vsaka napaka nam namreč pokaže, kje v postopku lahko pride do odstopanj in kaj se lahko iz nje naučimo – ne le kot posamezniki, temveč kot celotna organizacija. Tako lahko prilagodimo, izboljšamo procese in postopke, da se napake ne ponavljajo in delujemo bolje. Strah pred napakami odpravlja tudi čvrsta kultura skupnosti. Sodelavce dodatno spodbujamo, da svojemu delu dodajo širino s spoznavanjem različnih področij dela in da med delovnimi mesti tudi prehajajo. Pri tem nam zadnji dve leti pomaga mentorski program.