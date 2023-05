PPI se je aprila znižal na 2,3 odstotka na letni ravni, z marčevskih 2,7. Kljub umirjanju inflacija ostaja visoka, a naj bi se v prihodnjih mesecih še naprej nižala. Umirjanje inflacije je dobrodošlo za centralno banko Fed, ki bo tako lahko upravičila premor ali konec dvigovanja obrestne mere. Na zasedanju Feda prejšnji teden je predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell nakazal, da gre za zadnji dvig obrestne mere. Seveda ni pozabil opozoriti, da lahko v primeru neugodnih ekonomskih podatkov in ob ponovni rasti inflacije Fed obrestno mero še bolj dvigne. Vse bolj se zdi, da trg na to ne računa preveč, saj donosi obveznic nakazujejo, da s septembrom trg že računa na prvo znižanje obrestne mere, čeprav Fed opozarja, da nižanje obrestne mere letos ne pride v poštev. V ZDA se nadaljujejo razprtije med demokrati in republikanci glede dviga višine dovoljenega javnega dolga. Čas za dosego dogovora imajo do 1. junija, drugače bodo ZDA nezmožne plačevanja svojih obveznosti. Podobni spori so bili že večkrat in na koncu so vedno dosegli dogovor. Indeks S&P 500 se medtem giba okoli 4100 točk in se v zadnjem mesecu ni kaj dosti spremenil. Bolje se je v zadnjih tednih odrezal tehnološki indeks Nasdaq, ki je tako med najpomembnejšimi indeksi še povečal vodstvo v letošnjem donosu. Opazna je rast največjih tehnoloških družb, ki so v preteklih tednih po objavi rezultatov za prvo četrtletje vse po vrsti precej pridobile. V pričakovanju nižjih obrestnih mer in morebitne recesije jih trg očitno obravnava kot bolj varno zatočišče. Indeks Nasdaq 100 je tako od začetka leta pridobil že kar 22 odstotkov.