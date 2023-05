ZZZS po novem na spletu objavlja poimenske sezname o izvedenih obravnavah po zdravstvenih delavcih, kar je med zdravniki sprožilo številne kritike. Na ZZZS poudarjajo, da so z javno objavo podatkov vzpostavili nov višji standard transparentnosti opravljenega dela v zdravstvu in porabe javnih sredstev za zdravstvo.

Pri tem pa tudi od ostalih deležnikov v zdravstvu na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pričakujejo odgovorno in konstruktivno vlogo pri doseganju ključnih namenov tovrstnega zbiranja podatkov: zagotavljanje racionalne izrabe kadrovskih virov, učinkovito organizacijo dela ter nagrajevanje redne delovne uspešnosti in povečanega obsega dela skladno s predpisi s področja plač v javnem sektorju, so sporočili za STA.

Podatki so namenjeni tudi vsem deležnikom v zdravstvu za medsebojne primerjave ter odločitve zdravstvene politike zlasti pri upravljanju in razvoju mreže javne zdravstvene službe, s tem pa tudi za boljšo dostopnost vseh državljanov do zdravstvenih storitev, so pojasnili.

Ob tem so poudarili, da vladna uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letošnje leto v 18. odstavku določa, da morajo javni zavodi o opravljenih storitvah po zdravstvenih delavcih mesečno poročati svetu zavoda, ministrstvu za zdravje in uradu ministrstva za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu.

Javno objavljeni podatki ZZZS, ki jih zavod pridobiva od vseh izvajalcev na podlagi uredbe, so zato v prvi vrsti namenjeni izvajalcem zdravstvenih storitev, ki jih lahko za ta namen dopolnijo z dodatnimi lastnimi podatki iz kadrovske evidence, evidence o opravljenem kliničnem delu, iz medicinske dokumentacije ter tako še bolje objektivizirajo opravljeno delo po zdravstvenih delavcih, so izpostavili.

Vsi podatki so bili po navedbah ZZZS pridobljeni v okviru obračunavanja zdravstvenih storitev od izvajalcev zdravstvenih storitev, zato za pravilnost evidentiranja obravnav po zdravnikih oz. nosilcih dejavnosti odgovarjajo izvajalci zdravstvenih storitev. Morebitne napake morajo zdravniki in drugi zdravstveni delavci javiti svojemu delodajalcu, tako da bodo v naslednjih mesečnih poročilih zagotovljeni točni podatki.

Spomnili so, da so objavo podatkov izvedli šele po predhodnem informiranju oz. posvetovanju z Informacijskim pooblaščencem, izvajalci zdravstvenih storitev, ministrstvom za zdravje, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in strateškim svetom za zdravstvo pri vladi. »Poleg tega zakon o dostopu do informacij javnega značaja spodbuja objavo informacij javnega značaja na spletu zlasti v primeru večjega interesa javnosti, kar je nenazadnje z vidika posredovanja prosilcem tudi prijazneje in racionalneje,« so navedli.

Začetek objavljanja podatkov je med zdravniki sicer sprožil veliko kritik. V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so danes zahtevali umik objavljenih podatkov in opravičilo, v Zdravniški zbornici Slovenije pa so v sredo izrazili prepričanje, da objava ne sledi cilju povečanja transparentnosti.

»Odzivi članov pa kažejo predvsem na osuplost ob objavi selektivno izbranih podatkov ter vprašanja, kaj točno je namen tovrstnih objav,« so danes dodatno sporočili z zbornice.

Ob tem so posredovali komentar družinske zdravnice Tanje Šeligo Drame, ki je opozorila na posledice objave nepopolnih statističnih podatkov izven konteksta.