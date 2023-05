Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pokrivajo problematiko nasilja v družini, skrbijo za financiranje socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini, hkrati pa CSD posameznikom in družinam nudijo različne storitve. V primeru hude ogroženosti otrok v matični družini družinski zakonik daje možnost izreka ukrepov za zaščito otrok. Informacije in brošure so objavljene na spletni strani vlade na povezavi sta.si/qp6QNG.

Nasilje v družini ureja zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki hkrati določa vlogo, naloge in načine sodelovanja različnih državnih organov in nevladnih organizacij pri obravnavanju nasilja v družini ter opredeljuje ukrepe za varstvo in zaščito žrtev nasilja. Zakon posebej varuje najranljivejše.

Pri obravnavi nasilja v družini CSD deluje z namenom povečanja varnosti žrtve nasilja, preprečevanja novega nasilja, motiviranja žrtve za vključitev v pomoč in sprejemanja ukrepov za zaščito pravic in koristi žrtve. CSD poleg pomoči žrtvam nasilja nudi različne oblike pomoči in storitev tudi povzročitelju nasilja (prva socialna pomoč, osebna pomoč).

CSD zaščito in varstvo otroka nudijo tudi v okviru kriznih centrov za otroke in mladostnike, katerih namen je predvsem zagotavljanje pomoči otrokom in mladostnikom, ki se znajdejo v akutni stiski, zaradi katere je nujna izločitev iz okolja, v katerem bivajo.

V kriznih centrih, ki delujejo neprekinjeno 24 ur na dan, pomoč najdejo otroci in mladostniki, ki so v kakršni koli stiski, ki je v domačem okolju ne morejo razrešiti: nevzdržne razmere doma (psihično in fizično nasilje, spolne zlorabe, alkoholizem staršev), čustvena prizadetost, adolescentna kriza, težave v povezavi s šolo. Otroci oziroma mladostniki lahko pridejo tudi samo na pogovor.

Ministrstvo vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov, v okviru katerih so tudi programi, namenjeni otrokom in mladostnikom, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostnikom s težavami v odraščanju.

Programi vključujejo dnevne centre za otroke in mladostnike s terenskim delom, ki vključujejo tudi svetovanje in skupnostno svetovalno delo. V tem letu sofinancirajo 22 programov v skupni višini 1,9 milijona evrov, od tega 20 javnih (večletnih) in dva razvojna (enoletna) programa.

Ministrstvo v tem letu sofinancira tudi 38 socialnovarstvenih programov preprečevanja nasilja, od tega 22 namestitvenih. Programi pokrivajo telefonsko svetovanje, svetovalnice za žrtve nasilja, programe za celovito obravnavo, celostno pomoč in podporo žrtvam (spolne) zlorabe, materinske domove, varne hiše in zatočišča ter krizne centre.

V podporo družini so centri za družine, ki jih ministrstvo sofinancira kot preventivne programe. Centri izvajajo izobraževalne delavnice, pogovore in predavanja za otroke in mladostnike oziroma družine v celoti. Vsebine programov v podporo družini so brezplačne, vanje pa se lahko vključi vsakdo.

Ministrstvo pripravlja resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nad ženskami, ki prvič združuje tako nasilje v družini kot tudi nasilja nad ženskami.