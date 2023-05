Medtem ko so v poslanskih skupinah Svoboda, SD, SDS in NSi naklonjeni ideji o spomeniku osamosvojitve na Trgu republike, v Levici nasprotujejo odstranitvi Tršarjevega spomenika s Trga republike in menijo, da gre za nepremišljeno idejo.

Ideja o postavitvi spomenika osamosvojitve je znova zaživela po tistem, ko se je zanjo v petek na slovesnosti ob 78. obletnici osvoboditve Vrhnike zavzel nekdanji predsednik republike Milan Kučan.