Protest sta organizirala hrvaški sindikat medicinskih sester in nemedicinskega osebja ter samostojni sindikat za zdravstvo in socialno varstvo pod geslom Tudi mi smo zdravstvo.

Protestniki so poudarili, da so medicinske sestre, tehniki in nemedicinsko osebje v zdravstvu premalo plačani, preobremenjeni in da delajo v slabih razmerah.

Predsednik samostojnega sindikata za zdravstvo in socialno varstvo Stjepan Topolnjak je opozoril, da osebje s srednješolsko izobrazbo še vedno zasluži manj od povprečne plače. Ta je januarja znašala 1094 evrov. »Sestra ima v primarnem zdravstvu 700 evrov plače, v bolnišnicah pa do 900 evrov. Ali je to plača za delo, ki ga opravljajo?« je vprašal Topolnjak po poročanju hrvaškega portala index.

Del zaposlenih, kot so čistilke, delavci v pralnicah in pomožni delavci, po njegovih besedah prejema minimalno plačo. Ta na Hrvaškem od 1. januarja znaša 560 evrov.

»Ne želimo več tako delati. Od premierja zahtevamo, da se do vseh obnaša enako, da ne išče elite v zdravstvu in da vsem zviša plače,« je dejal. Izpostavil je, da ne morejo čakati do februarja 2024, ko bodo začeli veljati novi količniki in plačni razredi.

Predsednica hrvaškega strokovnega sindikata medicinskih sester Ankica Prašnjak pa je po poročanju hrvaškega portala N1 v govoru na protestu izrazila pričakovanje, da jih bo vlada po protestu povabila na pogovore. »Skrajni čas je, da prepoznajo potrebe sistema. Da bi lahko deloval, zaposleni ne morejo delati dan in noč, ne da bi šli na dopust,« je izpostavila.

Po poročanju indexa je še opozorila, da bodo, če vlada ne bo prisluhnila njihovim zahtevam, 25. maja začeli priprave na »resno stavko«. Predsednik zveze svobodnih sindikatov Hrvaške Mladen Novosel pa je sporočil, da si medicinske sestre in drugo osebje v zdravstvu zasluži enako pozornost, kot sta jo premier Andrej Plenković in minister za zdravstvo Vili Beroš pokazala do zdravnikov.

Sindikati medicinskih sester in nemedicinskega osebja v zdravstvu so v minulih dneh zahtevali sestanek s Plenkovićem. Ta je v sredo dejal, da se bo z njimi sestal Beroš, minister pa je nato sporočil, da se z njimi danes ne bo sestal in da naj se za materialne pravice borijo na kolektivnih pogajanjih.

V ponedeljek so zaradi nizkih plač dvotedensko belo stavko začeli tudi sodniki. Zaradi nakopičenih težav v zdravstvu, vključno z nizkimi plačami, so konec marca s stavko grozili tudi zdravniki, ki pa so z vlado nato dosegli dogovor.