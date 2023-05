Huje poškodovan je tudi učenec s poškodbami vratu in hrbtenice, medtem ko je učiteljica bolje, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Bili so med sedmimi ranjenimi, ki jih je na svoji osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu z očetovo pištolo ranil 13-letni učenec. Ubil je osem učencev in varnostnika, sedaj pa je v psihiatrični ustanovi. Zaradi mladosti ni kazensko odgovoren, njegovemu očetu, ki ga je vodil na streljanje, pa so odredili 30-dnevni pripor.

Dan kasneje je 20-letnik z avtomatskim orožjem in pištolo v treh vaseh blizu Mladenovca ubil osem, ranil pa 14 ljudi, večinoma mladih. V bolnišnici še vedno zdravijo šest ranjenih, od katerih sta dve poškodovani v kritičnem stanju. Storilec je priznal kaznivo dejanje in je sedaj v 30-dnevnem priporu. Prijeli so tudi njegovega očeta, pri katerem so našli veliko orožja, za katero ni imel dovoljenj.

Po množičnih pobojih je vlada uvedla strožje ukrepe za nadzor nad orožjem, vsem, ki imajo nezakonito orožje, pa so dali mesec dni časa, da ga brez sankcij predajo. Notranje ministrstvo je danes sporočilo, da so samo v treh dneh policiji izročili skoraj 6000 kosov orožja in 300.000 kosov različnega streliva.

Sedem dni po tragediji so se v beograjsko osnovno šolo Vladislav Ribnikar v sredo vrnili učenci, a samo tisti, ki so želeli in le za uro in pol. Pouka ni bilo, pogovarjali so se s psihologi in razredniki. Vsak dan bodo v šoli ostali dlje. Učenci sedmega razreda, v katerem je bil strelec in kjer je bilo največ žrtev, se v šolo še niso vrnili, poroča srbski portal N1.

Ker se nekateri učenci po navedbah njihovih staršev ne želijo vrniti v to šolo, je minister za gospodarstvo Rade Basta predlagal, da bi šolo podrli in na njenem mestu postavili spominski park za žrtve napada. Novo šolo bi zgradili v bližini.

Pritisk javnosti za ustavitev vzpodbujanja in toleriranja nasilja v javnem prostoru

Po napadih se je povečal pritisk javnosti za ustavitev vzpodbujanja in toleriranja nasilja v javnem prostoru ter prepoved resničnostnih šovov in provladnih komercialnih televizij Happy in Pink. Protestov s pozivom k ustavitvi nasilja in odstopu odgovornih se je v ponedeljek v Beogradu in Novem Sadu po ocenah organizatorjev, proevropske opozicije, udeležilo 50.000 ljudi.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je opozicijo obtožil, da ji ne gre za boj proti nasilju, temveč želi »njegovo glavo«" in zamenjavo oblasti, pa je dejal, da je bilo protestnikov 9000.

Opozicija je nov protest proti nasilju pod geslom Naj se Srbija ustavi napovedala v petek v Beogradu, med katerim se bodo sprehodili od skupščine do mosta Gazela, ki bo zato zaprt dve uri. Po poročanju srbske tiskovne agencije Beta so napovedali številne blokade. To so povedali potem, ko so danes vladi izročili zahtevo za odstop notranjega ministra Bratislava Gašića in direktorja varnostno-obveščevalne agencije Bia Aleksandra Vulina. Pod pritiskom javnosti je sicer doslej po strelskih napadih odstopil samo minister za izobraževanje Branko Ružić.

Vučić je po množičnem protestu opozicije v torek zvečer svoje privržence pozval na "doslej največji shod v državi " 26. maja v Beogradu, ko bo v prestolnici potekalo zasedanje vrha njegove Srbske napredne stranke, na katerem naj bi po njegovih besedah sprejeli pomembne odločitve. Opozicijo je obtožil, da je zlorabila tragedijo in med dnevi žalosti pripravila politična zborovanja s samo enim ciljem - »da nasilno prevzame oblast in v Srbiji uvede kaos, nestabilnost, nemire in nerede«. Vse državljane je pozval, da se 26. maja »za obrambo liberalnih, demokratičnih vrednot udeležijo največjega shoda v zgodovini Srbije«.