Sredi Milana je nekaj pred poldnevom odjeknila močna eksplozija. Po prvih informacijah naj bi eksplodiral kombi s plinskimi jeklenkami. Ogenj je potem zajel nekaj vozil v bližini, gorele so tudi stavbe. Poškodovane naj bi bile štiri osebe.

Po poročanju italijanskega časnika La Repubblica je ogenj zajel vsaj pet avtov in štiri motorna kolesa. Zagorelo naj bi več bližnjih blokov in lekarna.

BREAKING VIDEO: SEVERAL VEHICLES ON FIRE AFTER LARGE EXPLOSION IN MILAN ITALY pic.twitter.com/lOmJ8sBPxM — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 11, 2023

Ena od prič je za italijanske medije povedala, kako se je pri eni od jeklenk v kombiju vžgala iskrica, sledila pa je eksplozija. Voznik se je uspel še pravi čas rešiti iz vozila, rahlo si je poškodoval roko. Na posnetkih s kraja nesreče je viden črn gost dim, ki se vije visoko v nebo.

Nekaj minut zatem so na kraj že prispeli gasilci in reševalci. Po poročanju italijanskih medijev so preventivno evakuirali bližnji vrtec in zdravstveni dom. Ko bo ogenj pogašen, bo policija opravila ogled kraja dogodka in skušala dognati, kaj in zakaj se je zgodilo.