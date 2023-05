V Kresnicah iztiril vlak s 50 potniki

Blizu železniške postaje v Kresnicah na progi Kresnice - Litija je okoli 12. ure iztirila lokomotiva potniškega vlaka, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Po do sedaj znanih podatkih policije je do iztirjenja je prišlo na vozlišču kretnic.