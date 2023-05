»Odcepitvena retorika in delovanje oblasti Republike Srbske oziroma Milorada Dodika se je okrepilo. To zastruplja ozračje v entiteti in celotni državi,« je opozoril Christian Schmidt v svojem rednem poročilu o izvajanju daytonskega mirovnega sporazuma, s katerim se je leta 1995 končala vojna v BiH in se vzpostavila obstoječa državna ureditev.

Visoki predstavnik je izrazil posebno zaskrbljenost zaradi skupne izjave strank v Republiki Srbski o konkretnih korakih v smeri odcepitve. Gre za izjavo o vprašanju državnega premoženja, ki so jo stranke podpisale 24. aprila. V njej je tudi točka, ki po pisanju sarajevskih medijev nalaga notranjemu ministrstvu Republike Srbske oblikovanje posebne organizacijske enote znotraj ministrstva, ki bo nadzirala mejo med entitetama.

»Zdi se, da je ta izjava akcijski načrt za odcepitev,« je opozoril in pozval Varnostni svet, naj te grožnje vzame resno. »Dodikova retorika postavlja pod vprašaj ozemeljsko celovitost in neodvisnost BiH ter predstavlja resno oviro za polno uveljavitev daytonskega sporazuma in grožnjo za mir in stabilnost v državi ter morda tudi širše v regiji,« je zapisal v poročilu.

V Republiki Srbski vse več avtoritarnosti

Schmidt je v Republiki Srbski opazil tudi nagibanje k avtoritarnosti. »BiH tvega, da bo postala država, razdeljena med avtoritarnost v eni entiteti in demokracijo v drugi,« je navedel v poročilu. Ocenil je, da so problem BiH tudi neenakost in različne zunanje politike, ter spomnil, da etnične manjšine, ki ne pripadajo konstitutivnim narodom, ne morejo biti imenovane na določene funkcije. Ob tem je pozval politične predstavnike v BiH, naj rešijo ta problem s sprejetjem novih zakonov.

Izpostavil je tudi vprašanje državnega premoženja in poudaril, da je BiH edina država, ki po razpadu Jugoslavije še ni rešila tega vprašanja. Je pa po drugi strani pozdravil to, da je BiH dobila status kandidatke za članstvo v Evropski uniji, in hitro vzpostavitev oblasti v državi.

Zasedanje Varnostnega sveta ZN je med Schmidtovo predstavitvijo poročila protestno zapustila predsedujoča predsedstvu BiH Željka Cvijanović, obenem članica Dodikove Zveze neodvisnih socialdemokratovo (SNSD).

»Odšla sem, ker ga ni potrdil Varnostni svet ZN, ker nadaljuje eksperimentiranje z BiH ter se postavlja nad demokratično izbrane institucije, za kar mu daytonski sporazum ni dal mandata,« je sporočila Cvijanovićeva v sredo na Instagramu. »Neki dan je izjavil: 'Jaz sem tisti, ki odloča'. Jaz mu sporočam, da smo mi tisti, ki odločamo, ker so nas izvolili ljudje,« je dodala.