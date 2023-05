»Ponosni smo na svoje poslovanje v obdobju 2022-2023, ki ne predstavlja zgolj popolnega okrevanja, temveč tudi rekordne rezultate,« je ob objavi poslovnih rezultatov zapisal predsednik in izvršni direktor skupine Emirates šejk Ahmed bin Said al Maktum.

Nazaj v črne številke je v preteklem poslovnem letu poletel tudi letalski prevoznik Emirates, ki je leto prej zaradi pandemije covida-19 končal z 1,1 milijarde dolarjev izgube, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupina Emirates je poslovno leto končala tudi z doslej največ sredstvi na računu v višini 11,6 milijarde dolarjev. »Ko so se odpravile zadnje omejitve potovanj in se je povečalo povpraševanje, smo bili pripravljeni hitro in varno razširiti svoje dejavnosti, da bi lahko služili našim strankam,« je pojasnil Maktum.

Pri Emirates so obenem napovedali 200 milijard dolarjev težko investicijo v raziskave in razvoj za zmanjšanje škodljivih vplivov fosilnih goriv v letalstvu, kar so označili za »največjo posamično zavezo katere koli letalske družbe na področju trajnosti«.