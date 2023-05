»Nerazzurri« so sijajno odprli mestni obračun in že svojo prvo priložnost kronali z golom. Po kotu z leve strani, ki ga je izvedel Turek Hakan Calhanoglu, se je v kazenskem prostoru sijajno znašel izkušeni in z vsemi žavbami namazani napadalec iz BiH Džeko in po neubranljivem »voleju« zadel za 1:0.

Sektor s privrženci Interja na stadionu San Siru je le tri minute kasneje padel v delirij navdušenja. Po bliskovitem (pol)protinapadu in predložku Federica Dimarca z leve strani je Argentinec Lautaro Martinez zvito prepustil žogo Mkhitaryanu, ki je po močnem in natančnem strelu podvojil prednost.

V 16. minuti je zadišalo še po tretjem zadetku soigralcev nekdanjega slovenskega reprezentančnega vratarja Samirja Handanovića, ki je tekmo spremljal na klopi za rezervne igralce, po strelu Calhanogluja pa je žoga zadela okvir vrat.

»Rossoneri«, ki na prvem obračunu niso mogli računati na močnega aduta v napadu, Portugalca Rafaela Leaa, so prvo omembe vredno akcijo uprizorili v 30. minuti, strel bočnega igralca Davida Calabrie pa je bil premalo natančen in povsem nenevaren za nezaposlenega kamerunskega vratarja Andrea Onanaja.

Le minuto kasneje je španski sodnik Jesus Gil Manzano po prekršku Danca Simona Kjaera nad Martinezom pokazal na 11-metrovko, po posredovanju Vara in ogledu posnetka ob robu igrišča pa je spremenil svojo odločitev.

V drugi polovici tekme so sedemkratni zmagovalci lige prvakov iz 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 in 2007 pokazali veliko boljšo predstavo. V 49. in 51. minuti so jih po strelih Španca Brahima Diaza in Brazilca Juniorja Messiasa malenkosti ločile do prvega gola, še bližje zadetku pa so bili v 63. minuti, ko je Sandro Tonali zadel okvir vrat.

Inter je v zadnjem delu tekme prepustil pobudo gostiteljem dvoboja in se osredotočil na obrambno igro ter bliskovite nasprotne napade, pred revanšo na istem prizorišče čez slab teden pa si izboril sijajno izhodišče.

Torkova prva polfinalna tekma med Realom in Manchester Cityjem v Madridu se je končala z neodločenim izidom 1:1 (1:0). Povratni tekmi bosta prihodnji teden. Italijanski polfinalni obračun bo 16. maja v Milanu, angleško-španski pa dan kasneje v Manchestru.

Zmagovalca polfinalne serije se bosta uvrstila v veliki finale, ki bo 10. junija v Istanbulu.