Idilično je bilo ob koncu minule sezone v pisarnah münchenskega Bayerna. Uspešno so zaključili domačo sezono z naslovom prvaka, osvojili so tudi nemško superpokalno lovoriko, v ligi prvakov pa so izpadli v četrtfinalu. Pred začetkom nove sezone so predstavili veliko okrepitev, iz Liverpoola se je v München preselil Sadio Mane. Senegalec je vrsto let blestel v napadu angleškega velikana, zato so si pri Bayernu meli roke, saj so bili prepričani, da so našli dostojno zamenjavo za Roberta Lewandowskega, ki je odšel. Poljak je bil vrsto let kralj strelcev bavarske zasedbe in tudi nemškega prvenstva. Dolgih osem sezon je nosil dres Bayerna in vodstvo kluba ga ni želelo prodati, toda poljski reprezentant je bil neomajen in srce ga je odvleklo v Barcelono.

Težave po zaključku SP

Toda pravljična zgodba poletnih dni leta 2022 se je hitro prelomila v zgodbo s kopico težav, tako v garderobi kot tudi glede rezultatov. »Dobrodošli v FC Hollywood,« kot mediji radi poimenujejo bavarsko zasedbo, kjer ni nikoli dolgčas, bi lahko dejali. Na začetku ni kazalo slabo, zalomilo se je pravzaprav šele po prekinitvi klubske sezone zaradi nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju, pred tem je šlo bolj ali manj po načrtih. Pred mundialom je imel Bayern na lestvici kar devet točk prednosti pred dortmundsko Borussio, po nadaljevanju klubske sezone januarja pa je šlo vse na slabše.

Sane se je izkazal za veliko razočaranje, prvi vratar Manuel Neuer se je poškodoval na smučanju in se je šele v teh dneh znova priključil treningom, v klubu pa so velike upe polagali tudi v čudežnega trenerja Juliana Nagelsmanna, kar pa tudi ni prineslo uspeha. Za Nagelsmanna so za predčasno prekinitev pogodbe z Leipzigom Bayernovi vodilni možje pred dvema letoma plačali kar 25 milijonov evrov, kar je rekordna odškodnina za trenerja.

Sadio Mane veliko Bayernovo razočaranje

Ena od epizod, na katero v klubu zanesljivo niso ponosni, je pretep v slačilnici, ko je Mane po povratni tekmi četrtfinala lige prvakov udaril soigralca Leroyja Saneja, še hujši incident so preprečili soigralci. Nogometaša naj bi se sicer sprla na igrišču že v zadnjih minutah prve tekme proti Manchestru Cityju, ki jo je Bayern izgubil z 0:3, kar je bil njihov najhujši poraz v tem tekmovanju po letu 2017. V ligi prvakov je sicer Bayernu dolgo kazalo dobro, pripravili so prijetno presenečenje, ko so izločili bogati Paris Saint-Germain v osmini finala z zvezdnikoma Lionelom Messijem in Kylianom Mbappejem. Toda nato je četrtfinale prinesel kruto realnost proti (pre)močnemu moštvu trenerja Pepa Guardiole.

Mane je tudi veliko razočaranje za navijače, saj ni niti približno pokazal, da bi lahko stopil v »čevlje« Lewandovskega kot vsaj približno enako dobra zamenjava. Njegovi goli so redki, poleg tega je udaril soigralca in pogosto ni bil niti dovolj dober, da bi ga Julian Nagelsmann ali nato Thomas Tuchel lahko samodejno uvrstila v udarno enajsterico na posameznih tekmah.

Bo Tuchel rešil vse težave?

Toda težavam še ni bilo videti konca. Bayern je tako med sezono zamenjal trenerja, kar je sila redko pri najbogatejšem nemškem klubu. Vrednost Bayerna je po oceni Transfermarkta slabih 980 milijonov evrov, dortmundska Borussia pa je recimo vredna skoraj polovico manj (dobrih 548 milijonov). Na klopi je sezono začel Julian Nagelsmann, a ga je uprava zamenjala in marca je prišel 49-letni Thomas Tuchel, ki je pred tem izgubil službo pri Chelseaju. A tudi Tuchel nima čarobne paličice, s katero bi naenkrat obrnil stvari na bolje, kar je bilo videti v dvoboju s Cityjem.

Zdaj mu ostane še zadnja, a sila pomembna naloga: pripeljati bavarsko barko do naslova prvaka, kar je nujno, če želi Bayern ohraniti ugled, ki mu pripada. Res je, da so sami krivi za težave, v katerih so se znašli, in sami bodo morali poiskati pot iz zagate. Bayernu gre sicer finančno zelo dobro, kot je objavil Kicker, so za nastope v ligi prvakov v tej sezoni od Evropske nogometne zveze Uefa prejeli 89,02 milijona evrov nagrade. Poleg prihodkov s petih domačih tekem je skupni zaslužek samo v najelitnejšem evropskem tekmovanju presegel 100 milijonov evrov.

Kritike na račun Oliverja Kahna

Boj za naslov državnega prvaka je zelo izenačen, veliki tekmec Borussia iz Dortmunda preti, da bo prevzel Bayernov primat na vrhu prvenstvene lestvice ob koncu sezone. Trenutno po 31 odigranih krogih moštvi loči le točka (Bayern 65, Borussia 64). Bayern je sicer serijski nemški prvak, v tej sezoni je v lovu na 11. zaporedni naslov. V pokalnem tekmovanju jih je presenetil Freiburg, kar je še ena črna pika v sezoni. Pot v elitni ligi prvakov so zaključili proti že omenjenemu Manchestru Cityju in nekdanjemu trenerju Bayerna Pepu Guardioli, ki zdaj vodi »meščane«, s skupnim izidom 4:1 po dveh odigranih tekmah.

Kaj je šlo narobe? Težko je pokazati le na enega krivca, skupek vseh težav pa je izguba klubskega ugleda in slaba volja navijačev. Bolj kot Tuchel, ki šele sestavlja svoj mozaik, sta na udaru kritik nekdanji vratar, zdaj izvršni direktor kluba Oliver Kahn,in menedžer moštva Hasan Salihamidžić. Nekdanji nemški reprezentančni vratar Oliver Kahn išče izhod iz krize: »Poiskali bomo prave odgovore. Predvsem pa se bomo popolnoma osredotočili na boj za naslov prvaka. To je zdaj naša najpomembnejša naloga. Predolgo smo bili nedosledni, zato končno spet potrebujemo zmage in doslednost.«

»Seveda si letos želimo znova postati nemški prvaki in to nam bo tudi uspelo. V preteklosti so vedno obstajale težke situacije, iz katerih se je Bayern rešil in iz njih izšel še močnejši. Kot sem že dejal, se rad soočam s kritikami, dokler ne postanejo osebne. A nekaj dobro vem – klub je finančno velikan in je v odličnem stanju. Vsak v Bayernu opravlja svoj del naloge. Prišel sem, da bi se lahko pripravili na izzive prihodnosti. In da, tu in tam se pojavi kakšna kriza. Vendar gremo po tej poti, ker je to potrebno,« je ne glede na vse optimističen Kahn.

Brez dvoma je Bayern v krizi, a tudi odgovorni iščejo načine, kako se lotiti reševanja težav. Tako je bilo pred kratkim kar nekaj dvignjenih obrvi in čudenja ob novici, da so v klubu enega od razlogov za težave našli kar v travnati površini Allianz Arene. Dayotu Upamecanu je na tekmi proti Cityju spodrsnilo, kar je izkoristil Erling Haaland z golom. Zato je Bayern v svoje vrste pripeljal okrepitev iz Wolfsburga Petra Sauerja, ki je vodilni v bundesligi, kar se tiče kakovostne priprave trave na nogometnih igriščih. Sauer se je klubu pridružil 1. maja, v zadnjih letih pa je večkrat osvojil nagrado za najbolje pripravljeno igrišče (igrišče leta) v nemškem prvenstvu. Morda pa bo Bayern tudi na ta način našel pot iz krize.

