Šestnajsto EP v zgodovini in tretje zaporedno s 24 reprezentancami bo gostilo šest nemških mest: Düsseldorf (zmogljivost dvorane 50.000 gledalcev), Berlin (14.800), Mannheim (13.200), München (12.150), Köln (19.750) in Hamburg (13.300). Iz vsake od šestih skupin s po štirimi reprezentancami se bosta v drugi del uvrstili po dve najboljši, novi skupini s po šestimi pa bosta v Kölnu in Hamburgu. Sklepni del bo potekal v Kölnu: po dve najboljši ekipi iz vsake skupine bosta igrali v polfinalu, tretjeuvrščeni za peto mesto.

Štiri reprezentance so si priigrale neposredno uvrstitev na Euro 2024 (Nemčija kot gostiteljica in tri najboljše z zadnjega EP 2022 – Švedska, Španija, Danska), ostalih 20 skozi kvalifikacije. Med 24 reprezentancami je 19 takšnih, ki so nastopile že pred dvema letoma, od tega tri, ki so sodelovale na vseh EP (Francija, Španija, Hrvaška), in tri debitantke (Gruzija, Grčija, Ferski otoki). Pred žrebom so bile ekipe razvrščene v štiri kakovostne bobne: v prvem so bile nosilke Švedska, Španija, Danska, Francija, Norveška in Islandija, Slovenija pa se je znašla v drugem z Nemčijo, Nizozemsko, Madžarsko, Portugalsko in Avstrijo, s katerimi se ni mogla pomeriti.

Žreb v dvorani Merkur Spiel-Arena v Düsseldorfu (gre za nogometni stadion s premično streho in bo poskrbel za svetovni rekord v obisku rokometnih tekem), ki bo gostila tudi otvoritveno tekmo med Nemčijo in Švico, je bil delno dirigiran. Štirim nosilcem so bila vnaprej določena prizorišča skupin (Islandija in Danska v C in F v Münchnu, Norveška v D v Berlinu, Švedska v E v Mannheimu), prav tako Nemčiji iz drugega bobna (Düsseldorf/Berlin, A) in Hrvaški iz tretjega (Mannheim, B). Na plesu kroglic so tri igralske rokometne legende tudi Sloveniji dodelile tri nasprotnike: Španec Julen Aguinagalde jo je potisnil v skupino D v Berlinu, v kateri je nosilec Norveška, Francoz Joel Abati je dodal Poljsko, Nemec Dominik Klein pa Ferske otoke.

Slovenski selektor Uroš Zorman pred žrebom ni imel posebnih želja (nanj pač ne moreš vplivati, pravi), se pa zaveda, da na EP ni lahkih nasprotnikov in da tudi slovenska skupina v Berlinu ne bo enostavna. »Za favorite veljajo Norvežani, vedno so v borbi za odličja. S Poljsko smo se nedavno srečali v skupini na SP in zmagali (v Katovicah je bilo 32:23, op. p.), javnosti manj znani pa so rokometaši Ferskih otokov, ki v zadnjem obdobju močno napredujejo. Skupina se mi zdi neugodna, a primerna. Ukvarjali se bomo sami s sabo in skušali stopnjevati formo ter se ne obremenjevali s kalkulacijami,« napoveduje Uroš Zorman.