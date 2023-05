Četrta seja izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez je bila pod vodstvom predsednika Franja Bobinca konkretnejša, kot je napovedoval dnevni red. Razlog je bil, da se je predsednik v svojem poročilu ob koncu dotaknil zadnjih dogajanj na Atletski zvezi Slovenije (AZS) v zvezi z volilnim kongresom Evropske atletike (EA) v Beogradu. Poročali smo, da so večer pred volitvami, na katerih je Slovenija za člana predsedstva kandidirala z Gregorjem Benčino, na številne elektronske in mobilne naslove prihajale anonimke, ki so metale slabo luč na kandidata, predsednika AZS Primoža Feguša in celotno AZS. Očitki so bili po besedah direktorja AZS Nejca Jeraše uperjeni na nekdanjega predsednika AZS Romana Dobnikarja, ki pa je za Dnevnik očitke zanikal.

Vključena etična komisija

»Slovenci smo ponosni na funkcijo in ugled, ki ga v svetu nosi Aleksander Čeferin, tudi nekateri prisotni na današnjem izvršnem odboru pa smo člani vidnih funkcij v evropskem in svetovnem športu. Na znanje, ki ga širimo po svetu, smo lahko ponosni. Narediti moramo vse, da drug drugemu pomagamo. Žal so stvari, ki so se dogajale v Beogradu, metale slabo luč tako na ugled slovenske atletike kot celoten slovenski šport. Navsezadnje Gregor Benčina vodi tudi eno od komisij OKS, zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da zadevi pridemo do dna,« je uvodoma pojasnil Franjo Bobinac in zadevo predal komisiji za etična vprašanja pri OKS-ZŠZ, ki jo vodi Jošt Dolničar. Ta je povedal, da komisija do sedaj mednarodnega primera še ni obravnavala, kot tudi ne primera s področja kibernetske varnosti, da pa bo zavihala rokave in v sodelovanju z organi pregona skušala zadevi čim prej priti do dna.

V nadaljevanju je bil Franjo Bobinac o beograjskem primeru konkretnejši: »Po naravi sem zelo previden z obtožbami, a tokratni indici kažejo, da naj bi se v ozadju skrival nekdanji predsednik atletske zveze in tudi naš član Roman Dobnikar.« Debati se je priključil podpredsednik OKS-ZŠZ s področja gospodarstva in financ Enzo Smrekar, ki je dejal, da ni prvič, da se je Roman Dobnikar posluževal diskreditacij, ki jih je bil z njegove strani deležen tudi sam. Podpredsednik OKS-ZŠZ s področja vrhunskega športa Metod Ropret je pristavil, da ima žal takšne izkušnje tudi sam, a je prepričan, da bodo organi pregona s področja kibernetske varnosti hitro odkrili pošiljatelja. Da je bilo mnenje znotraj članov izvršnega odbora krovne športne organizacije enotno, je s svojim pogledom potrdil tudi ustanovitelj OKS-ZŠZ Miroslav Cerar.

Bobinac se je dotaknil tudi občutljive teme nastopov ruskih in beloruskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih, problematika pa se vse bolj tiče tudi Slovenije, ki bo konec julija gostila Evropski festival olimpijske mladine (OFEM). Predsednik OKS je dejal, da je na to temo veliko na vezi z Mednarodnim olimpijskim komitejem, pri katerem pogreša jasnejše stališče. Kot pravi, ima občutek, da gre za diskrepanco med panožnimi zvezami, ki še zdaleč nimajo enotnega stališča, in politiko. »Odločitev na globalni ravni ne bo preveč enostavna. Moja osebna ocena je, da v Mariboru ne bodo tekmovali ruski in beloruski športniki, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do potencialnega bojkota številnih reprezentanc. Po naših ocenah bi lahko šlo za 700 do 800 športnikov, kar je približno tretjina nastopajočih, medtem ko bi bilo ruskih in beloruskih športnikom med 100 in 150,« je pojasnil Bobinac.

Aplavz Blažu Perku

Med številnimi temami so se včeraj v slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru dotaknili tudi razpisa za generalnega sekretarja OKS-ZŠZ. Bobinac je dejal, da svojega kandidata še nima, da ima sicer v mislih nekaj kandidatov, razpis pa bo odprtega tipa. Od kandidatov pričakuje veliko, zato ne dvomi, da bo odločitev težka, v komisiji pa bosta tudi Maja Zalaznik in Tone Jagodic. Zanimiva je bila tudi razprava na temo prodaje 20-odstotnega deleža v Športni loteriji, ki jo je Bobinac zaključil z besedami, da bo OKS ob morebitni prodaji podrobno spoznal kupca in da bo poslovanje transparentno.

Seji izvršnega odbora je prvič v novi vlogi prisostvoval tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za šport na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Plastovski. Na tem mestu je zamenjal Petro Robnik, ki s strani obstoječe oblasti na novem ministrstvu ni dobila polnega mandata. Člani IO OKS-ZŠZ so z bučnim aplavzom pozdravili tudi prisotnost Blaža Perka, ki se je po daljši bolniški odsotnosti vrnil na delovno mesto. Predstavil se je tudi Tomaž Jontes, ki je prejšnji mesec za določen čas postal vodja projekta slovenske hiše na olimpijskih igrah v Parizu.