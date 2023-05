Vse naše pošasti

Leta 1971 je v idiličnem angleškem mestecu Bovingdon razsajal nenavaden virus, tako je bilo vsaj videti. Obolevali so delavci v obratu za izdelavo optičnih inštrumentov. Bruhali so, se zvijali od bolečin, dva od 70 sta umrla. Ni bil virus. Izkazalo se je, da delavce zastruplja mladi raznašalec hrane in pijače. S talijem.