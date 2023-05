Diskretna eleganca kulturne prenove

Da so Alešu Vaupotiču na mestu direktorja Moderne galerije šteti dnevi, je bilo dovolj jasno že vsaj od lanske jeseni, ko je ministrica za kulturo Asta Vrečko javno poudarila, da vodstvo te ustanove ne uživa več njenega zaupanja. To sporočilo je bilo za tukajšnje kraje skorajda nenavadno neposredno, pa vendar je bilo v njem tudi nekaj »diplomatske« zadržanosti – Vaupotič, ki ga je na ta položaj leta 2021 v spornih okoliščinah imenoval prejšnji minister Vasko Simoniti, namreč kakega izrazitejšega zaupanja sedanje garniture na Maistrovi bržkone sploh nikdar ni imel, kot tudi ne podpore širše stroke ter pretežnega dela zaposlenih v samem zavodu, s katerimi je bil vse od svojega prihoda v bolj ali manj odkrito sovražnih odnosih in ki so že pred več kot letom dni zahtevali njegov odstop zaradi slabega vodenja in neprimernega odnosa do sodelavcev. Ali rečeno drugače: v opisanih razmerah, ko je bil pod drobnogledom vsak njegov spodrsljaj, je bilo le vprašanje časa, kdaj se bodo na ministrstvu odločili (oziroma našli dovolj trdne razloge) za njegovo predčasno razrešitev – ter s tem nadaljevali postopek »sanacije« škode, ki jo je s svojim ciničnim lomastenjem po krajini slovenske kulture povzročila vlada Janeza Janše.