Torkova aretacija nekdanjega pakistanskega premierja Imrana Khana je državo pahnila v še večjo nestabilnost, vlada pa je zaradi spopadov njegovih privržencev s policijo in nasilja na pomoč pri gašenju nemirov v dveh od štirih državnih provinc in v prestolnici Islamabad poklicala vojsko. Ubitih je bilo najmanj pet ljudi. Med drugim so vdirali v vojaške stavbe in v Lahoreju razdejali dom enega najvišjih predstavnikov vojske. Vdirali so tudi v druga državna poslopja in jih zažigali. Oblasti so na območjih, kjer je izbruhnilo nasilje, izključile splet, policija pa je aretirala najmanj 1300 ljudi. Takšen odziv je bilo sicer mogoče pričakovati, saj se protesti vrstijo že od lanskega izglasovanja nezaupnice Khanu, ki trdi, da je šlo za spletko proti njemu, in ostaja najbolj priljubljen politik v 243-milijonski državi, sodeč po anketah.

Več kot sto obtožb in še ena nova

Khana, ki je star 70 let, obtožujejo več primerov korupcije v letih 2018–2022, ko je vodil vlado. Po torkovi aretaciji so ga za osem dni izročili v pridržanje protikorupcijskemu uradu, kjer naj bi ga izprašali, zdaj pa je v prostorih policijske uprave v prestolnici. Včeraj je Khana, ki je bivši zvezdnik kriketa, doletela še ena obtožba, namreč da je v času vodenja vlade prodajal državna darila. Skupno proti njemu poteka več kot sto primerov. Večinoma mu grozi prepoved opravljanja javnih funkcij. Khan pa ne kaže namere, da bi se politično upokojil, saj je ves čas od odstavitve vodil shode in obtoževal vojsko, obveščevalno službo in tujino, da so se zarotile proti njemu. Vse obtožbe zanika.