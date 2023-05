Turčija: Erdoganu se nakazuje volilni poraz

Vrsta anket napoveduje velik uspeh turške opozicije na nedeljskih predsedniških in parlamentarnih volitvah. Republikanska ljudska stranka, ki ji je uspelo združiti raznoliko opozicijo, in njen predsedniški kandidat Kemal Kilicdaroglu naj bi premagala vladajočo Stranko za pravičnost in razvoj. Avtokratskemu predsedniku Erdoganu se še nikoli ni tako močno majal stolček.