Kljub obsežnim kriminalističnim preiskavam pristojnim službam v Belgiji, Nemčiji in na Nizozemskem doslej ni uspelo rešiti 22 primerov nasilnih smrti žensk. Še več – ne vedo niti, kdo te ženske sploh so. Lokalna policija si s pomočjo Interpola v sklopu operacije Identificiraj me prizadeva pridobiti nove informacije od javnosti. Za vsako od umorjenih so objavili fotorobota oziroma fotografijo, ustvarjeno z rekonstrukcije obraza, ter osebne predmete, najdene na kraju zločina. Najstarejši primer sega v leto 1976, ko so truplo neznane ženske našli na parkirišču ob avtocesti na Nizozemskem, najnovejši pa izvira iz leta 2019, ko so truplo našli v mestnem parku v Belgiji.

Brez imena ni nič

Kdo so te ženske? Od kod prihajajo? Kaj se je zgodilo? In kdo jih je ubil? To so ključna vprašanja, na katera preiskovalci iščejo odgovore, ki bi jim lahko pomagali pri reševanju primerov. Žrtve so sicer našli na različnih krajih, med drugim v kanalu, reki, na čolnu, jezu, v gozdu ali vodnjaku, nekatere imajo prepoznavne tetovaže, tretje bi se morebiti dalo prepoznati prek nakita ali oblačil. Nizozemska kriminalistka Carina Van Leeuwen je dejala, da je v takih primerih izjemno pomembno najti odgovor. »Če ni imena, ni zgodbe. Takrat žrtev ostane le številka. A nihče ne sme biti samo številka!« je bila jasna. Vse ženske, najdene na Nizozemskem, so bile žrtve zločina. »Poudarjamo, da iščemo imena. Žrtvina identiteta je pogosto ključ do razrešitve skrivnostnih primerov,« je dodala Carolien Opdecam iz belgijske policije. Večina žrtev je bila stara od 15 do 30 let.

Eden od razlogov, da policiji ni uspelo odkriti njihovih identitet, je tudi, da so najverjetneje prihajale iz drugih držav, in ne tiste, v kateri so odkrili njihova trupla. V tem delu Evrope so namreč meje odprte, zato je prehod med državami enostaven. Zaradi migracij, trgovine z ljudmi ali česa podobnega vse več ljudi izgine v državah, ki niso njihova domovina, je pojasnila Susan Hitchin iz Interpola. Identifikacija je zato še težja. »Ženske so že tako in tako pogosteje žrtve nasilja, vključujoč spolne napade, družinsko nasilje in tihotapljenje ljudi,« je še razložila in pristavila, da je cilj akcije tem ženskam vrniti njihova imena. Francois-Xavier Laurent, prav tako iz Interpola, predvideva, da nekatere žrtve prihajajo iz držav vzhodne Evrope. »Čisto možno je, da so bile le na počitnicah, po drugi strani pa lahko gre tudi za žrtve trgovcev z ljudmi,« je dejal za francosko tiskovno agencijo AFP. Primeri med seboj niso povezani.