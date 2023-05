Do zadnje strani: Prerok v blatnem dolu

Dež, nenehen dež, od nalivov do pršenja, od prve do zadnje strani. In z dežjem gre blato, povsod blato, in gresta mokrota in mraz in gre, bogu za hrbtom, zaselek, kjer vladajo revščina, tatinstva, prevare in efemerna zavezništva. Eno tako lepo zakotje iz realističnih romanov. Le da Satanov tango ni realističen roman. Je postmodernistični roman, izšel leta 1985, v njem slutimo absurdnega kafkovskega duha Oblasti, švejkovski pijanski humor, Gogoljeve Mrtve duše, beckettovske sence in še marsikaj drugega, celo cankarjanski hlapci, »za hlapce rojeni«, se prikradejo vanj, morda zgolj po zaslugi izjemne prevajalke Marjance Mihelič. Satanov tango je prvenec danes svetovno znanega madžarskega pisatelja Lászla Krasznahorkaija, razdeljen na pomenljivih dvanajst poglavij (ur dneva, mesecev, bogov Olimpa, zakonikov ...?), ki ga je v letih po izidu postavil na evropski bralski zemljevid, tudi srbski, k nam pa je, revež, zataval s skoraj 40-letno zamudo, po dveh novejših delih. Razumi, kdor more.