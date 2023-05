Predlog zakona bi možnost nakupa takega orožja v Teksasu dvignil s sedanjih 18 let na 21 let starosti, vendar pa mora najprej prestati glasovanje v celotnem predstavniškem domu, nato v senatu, in pridobiti podpis guvernerja Grega Abbotta, kar se po prepričanju analitikov ne bo zgodilo.

Orožarski lobi se je v času sprejemanja predloga nemudoma dvignil in zagnal kampanjo proti predlogu ter kongresnikom, ki so ga podprli. V teksaškem državnem kongresu imajo republikanci zanesljivo večino in predlog brez njihovih glasov v odboru ne bi bil nikoli potrjen.

Abbott je sicer napovedal, da ga ne bo nikoli podpisal. Teksaški guverner za nasilje s strelnim orožjem krivi duševne bolezni in napoveduje ukrepanje, ob tem pa je iz državnega proračuna izključil večji del sredstev za pomoč duševnim bolnikom. Abbott in republikanci so doslej dosledno lajšali dostop do orožja v Teksasu.

Jurišno puško tipa AR-15 je v napadu na osnovno šolo v Uvaldeju lani uporabil 18-letni strelec, podobno pa tudi desničarski skrajnež, ki je prejšnji teden v nakupovalnem središču blizu Dallasa ubil osem ljudi.

Predlog zakona je prednostna naloga več družin iz Uvaldeja, kjer je napadalec s strelnim orožjem lani ubil 19 osnovnošolcev in dve učiteljici. Odbor je predlog podprl šele po glasnem protestu nasprotnikov orožja v državnem kongresu.

»Vsak otrok ima pravico iti v šolo in se počutiti varno, vsak starš pa ima pravico vedeti, da se otrok v šoli počuti varno,« je dejal eden od republikancev, ki so v odboru za varnostna vprašanja skupaj z demokrati podprli predlog.

Kampanjo proti predlogu je zagovornikom orožja pomagal voditi tudi Kyle Rittenhouse, ki je leta 2020 med protestom v Wisconsinu ubil tri ljudi, vendar ga je sodišče kasneje oprostilo obtožbe umora.