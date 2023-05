Strokovnjakov ne rabimo več

Ko poslušam sredstva javnega obveščanja in gledam kmečke traktorske demonstracije, ki so jih sprožile odločitve te in prejšnjih vlad, se lahko vprašam, ali so vladajoči še pri zdravi pameti. Zaradi zaščite zemljišč s tako imenovano Naturo 2000 kmetje kmalu ne bodo imeli več proste lokacije za proizvodnjo hrane, pretirava pa se tudi z omejitvami glede škropilnih sredstev. Pri nadzoru nad hlevskimi živalmi, psi, mačkami itd., se uvaja nekakšna civilna inšpekcija, ki naj bi nadzorovala veterinarsko inšpekcijo, ki je edina strokovno sposobna odločati. Sedaj prehajam na področje rudarstva, tu so nekakšne civilne iniciative ter poslanka in poslanci v državnem zboru uspeli preprečiti pridobivanje ogljikovodikov v Prekmurju s hidravličnim drobljenjem ter celo tozadevno spremeniti zakon o rudarstvu ter s tem napraviti veliko škodo rudarski stroki. Da so s tem onemogočili tudi vrtanje globokih vrtin za pridobivanje termomineralnih vod, se namreč niti ne zavedajo. Pri tem poznavalci vemo, da se je s tako imenovanim frakturiranjem pridobivalo ogljikovodike od leta 1956 dalje, brez negativnih vplivov na okolje. Vse te zakonske neumnosti so se sprejele kljub nasprotovanju pristojnih strokovnjakov agroživilske in rudarske stroke.