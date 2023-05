Kot prvo menim, da je treba v izobraževalnem sistemu zopet vzpostaviti vzgojno in pedagoško strokovno avtoriteto, na neki način sistemsko vzgajati tudi starše, saj menim, da je sistemsko zanemarjena družina, ki je srž vzgoje.

Če povem, kaj si mislim o dogodkih v Srbiji: menim, da država tam nima nadzora nad manjšim strelnim orožjem. Topov in tankov se ne da skriti, a če pištole, revolverji, posebno ilegalnega izvora, pridejo v roke nevzgojenemu delikventnemu najstniku, pa lahko pričakujemo marsikaj.

Od policije pričakujem, še posebno sedaj, ko jo vodijo ljudje, ki niso okuženi z nedovoljeno trgovino z orožjem, da se razišče in poišče vso ilegalno orožje v državi, zato pa policija je.

S tem v zvezi pričakujem odgovor na moje že večkrat postavljeno vprašanje, kje je 1640 pištol, znamke CZ, ki so bile nezakonito pripeljane v RS dne 20. 5. 1993 preko mejnega prehoda Brnik in so izginile neznano kam. To je namreč 164 zabojev po 10 pištol ...

Vid Drašček, Vrhnika