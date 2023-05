Glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ) stalno poslušamo, kako je nepravično, ker je za vse enako in bi moralo biti proporcionalno ali celo progresivno. V bistvu je vseeno, ali DZZ nudijo zasebne zavarovalnice ali državni ZZZS. Namerno, ali pa tudi ne, pa se kar zamolči dejstvo, da je plačevanje prispevkov za zdravstvo že sedaj proporcionalno in je le DZZ zaenkrat enako za vse, kar ima svoj smisel. Eden od teh je ta, da se iz DZZ krije dobršen del stroškov za hotelski del uslug za bivanje v bolnišnicah. Ti so enaki za vse, ne glede na materialni status zavarovancev. In prav je, da za to plačujemo vsi enako. Vse to stane in veliko stane, in to ni del zdravljenja. Doplačevanje hotelskega dela uslug ne bi v ničemer toliko prizadelo ljudi, da bi bila ogrožena njihova socialna varnost. Seveda bi to veljalo le za tiste, ki imajo neki osebni dohodek. Upam si trditi, da tako dobrih razmer za bivanje v bolnišnicah, kakršne koli že so, nima več kot 50 % prebivalstva. Če bi za vsak oskrbni dan vsak pacient prispeval neki minimum stroškov, bi s tem znatno zmanjšali izgube bolnišnic. Denimo, da bi bilo to 20 evrov, kar bi pri povprečni ležalni dobi okrog sedem dni zneslo na letni ravni in za vse bolnišnice skupaj precej dodatnega denarja. In tako participacijo je doslej v celoti ali v dobršni meri krilo DZZ. Za tako doplačevanje se je dolgo zavzemal tudi nekdanji drugi človek ZZZS pokojni Martin Toth, ki je bil velik poznavalec zavarovalniških zdravstvenih sistemov.

Veliko imam izkušenj s tem, kako se je zlorabljalo, in verjamem, da se še, brezplačno bivanje v bolnišnicah. Nemalokrat sem imel opravka s pacienti, za katere so svojci prosili ali kar zahtevali, da se jih zadrži v bolnišnici, denimo čez vikend ali še dlje, da bodo imeli brezskrben dopust, ali ker ne morejo zagotoviti skrbi za svojega sorodnika. Vsaj jaz sem bil deležen tudi zahtev ali celo groženj po nenujnih prevozih z reševalnimi vozili, in da se ne bi prepiral s pacienti in svojci, sem pač popustil. Lahko bi omenil še odobravanje neupravičenih bolniških odsotnosti, ko so posamezniki izkoriščali sistem in na ta način podaljševali dopust. Imel sem sodelavko, ki mi je nekoč rekla: »Veste, jaz dobim bolniško, kadar jo hočem.«

Najbolj pa mi je ostala v spominu starejša pacientka, ki je za znosno življenje potrebovala zgolj neprekinjeno vdihavanje kisika. Ta pacientka, ki ni imela nobenih ožjih sorodnikov, je neprekinjeno skoraj tri leta živela v bolnišnici. Njena sicer skromna pokojnina pa se je nabirala na hranilni knjižici in ob njeni smrti so prišli neki daljni sorodniki, ki jih ni zanimalo, zakaj je teta umrla, ampak samo, kje ima hranilno knjižico. S tem morda ekstremnim primerom sem hotel samo ilustrirati, da takrat, ko je človek zlasti daljši čas v bolnišnici, na neki način varčuje, ker nima nobenih ali le minimalne stroške.

Drugo pa so doplačila za zdravljenje (ki bi ga morda še več lahko opravili v tako imenovanih dnevnih bolnišnicah ali ambulantno), kjer so zneski za doplačila, če nimaš dopolnilnega zavarovanja, lahko zelo visoki. Za plačevanje samih zdravstvenih storitev pa mora biti plačevanje solidarnostno in proporcionalno in takšno je že sedaj, kar sem že omenil.

Populizem in demagogija ne bosta rešili niti zmanjšala problemov v zdravstvu, kar vsi tisti, ki se poslužujejo teh metod prepričevanja ljudi, dobro vedo, a vendar se tega načina vplivanja na javno mnenje vztrajno poslužujejo in vpijejo v zvočnike bodisi pred parlamentom bodisi pred ministrstvom. In ne vem, ali so ti javni nastopi konstruktivni ali so bolj namenjeni čemu drugemu.

Bodimo realni. Napovedana sprememba prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ) v obvezno ne pomeni nič drugega kot povečanje prispevne stopnje za vse, ali z drugimi besedami povečanje davka. Dejstvo je, da so stroški za zdravstvo iz dneva v dan večji in jih ne bo mogoče v nedogled in v celoti plačevati s skupno zbranim denarjem. Vedno bodo potrebna določena doplačila, pa če nam je to všeč ali ne.

prim. dr. Marjan Fortuna, Kranj