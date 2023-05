Prizadevali si bodo, da bi razširjena kolektivna pogodba vključila in uredila delavske standarde prekarnih delavk in delavcev kulturno-ustvarjalnega sektorja. S tem si bodo prizadevali urediti delovne razmere in zagotoviti socialno varnost za celoten sektor, strinjali pa so se še, da je treba kolektivna pogajanja začeti čim prej, so sindikati in ministrstvo zapisali v skupni izjavi za javnost.

Na torkovem sestanku sta državna sekretarja Marko Rusjan z ministrstva za kulturo in Dan Juvan z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predstavila zakonske okvire pri kolektivnem urejanju delavskih standardov zunanjih izvajalcev. Rusjan je poudaril, da »je ministrstvo za kulturo odločeno, da vprašanje pravičnega plačila samozaposlenih v kulturi uredi tudi prek vpeljave kolektivnih pravic, zato bomo skupaj s socialnimi partnerji naredili vse, da do tega čim prej pride«, so njegove besede povzeli na ministrstvu za kulturo.

Splošni koordinator Sindikata za ustvarjalnost in kulturo Zasuk Miha Blažič je opozoril na smernice EU o uporabi konkurenčnega prava za kolektivne pogodbe samozaposlenih, ki spodbujajo članice, da omogočijo kolektivno pogajanje za vse samozaposlene osebe, ki ne zaposlujejo drugih. To med drugim pomeni, da kolektivna pogodba ne velja samo za tiste delavce, ki imajo status samozaposlenega v kulturi, temveč tudi za vse delavce, ki so samostojni podjetniki brez zaposlenih, ter druge neodvisne pogodbenike, ki jih kulturne organizacije zaposlujejo preko civilnopravnih pogodb, kot so denimo avtorske in podjemne pogodbe, je pojasnil.

Po besedah predsednice Sindikalne konference kulturnih organizacij Sviz Irene P. Kacafura je ureditev razmer vseh, ki samostojno opravljajo poklice v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, nujna za preprečevanje nevarnih prekarnih oblik dela.

Pred uradnim začetkom kolektivnih pogajanj se bodo sindikati in ministrstvo za kulturo srečali na delovnem sestanku, kjer se bodo dogovorili o dodatnih elementih razširjene kolektivne pogodbe, so sporočili z ministrstva za kulturo.