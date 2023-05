Predsednica, ki je v zadnjih mesecih že večkrat nasprotovala zbliževanju med Moskvo in vlado v Tbilisiju, ki jo vodi stranka Gruzijske sanje, je na Twitterju zapisala, da je obnova letalskega prometa in odprava vizumov za Gruzijo »nesprejemljiva, dokler Rusija nadaljuje agresijo na Ukrajino in okupira naše ozemlje«.

S tem je mislila na gruzijski pokrajini Abhazijo in Južno Osetijo, ki so jo avgusta 2008 med kratko vojno zasedle ruske sile in ju je potem Rusija priznala kot neodvisni državi.

Gruzijski zunanji minister Ilja Darčiašvili pa se je v odzivu ogradil od predsednice in dejal, da gre za »suvereno odločitev ruskega vodstva« in da se o teh zadevah vsaka država odloča samostojno, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Prepoved poletov iz Rusije v Gruzijo, gruzijskim letalskim družbam pa uporabo ruskega zračnega prostora, je Putin uvedel julija 2019 v času množičnih protestov, tudi protiruskih, v Gruziji. Z današnjim odlokom pa je znova vzpostavil letalski promet med državama.

V skladu z drugim odlokom pa je s 15. majem odpravil vizume za gruzijske državljane za do 90-dnevno bivanje v Rusiji. Preklical je tudi priporočilo ruskim državljanom, naj ne potujejo v Gruzijo.

Državi imata zapleteno zgodovino. Nekdanji gruzijski predsednik Mihail Sakašvili, ki je sedaj v zaporu, pa velja za enega glavnih sovražnikov Moskve.

Leta 2008, po letih napetosti zaradi Sakašvilijevih prizadevanj za tesnejše vezi z Zahodom, je Rusija napadla Gruzijo in podprla odcepitev Južne Osetije in Abhazije.

Opozicija sedanje gruzijske oblasti zadnja leta obtožuje, da vzpostavlja tesne vezi s Kremljem. Vladajoča stranka Gruzijske sanje medtem trdi, da se zavzema za članstvo države v Evropski uniji in zvezi Nato, ki je zapisano v ustavi in ga po javnomnenjskih raziskavah podpira 80 odstotkov prebivalcev.