Leta 2021 je višje sodišče pritožbo družbe Sky net zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo še preostali del podrednega tožbenega zahtevka glede izdaje naročil za gradnjo 414 baznih postaj in naročil za pridobivanje dokumentacije za 434 baznih postaj. Sodišče je tedaj tudi odločilo, da je Sky net dolžan povrniti Telekomu Slovenije pravdne stroške v višini 39.600 evrov ter stroške pritožbenega postopka v višini 5480 evrov.

Višje sodišče je tudi spremenilo odločitev sodišča prve stopnje glede tožbenega zahtevka Telekoma Slovenije po nasprotni tožbi v vrednosti 25 milijonov evrov, ki se nanaša na ugotovitev ničnosti pogodbe. Ugotovilo je, da je pogodba, ki je bila med pogodbenima strankama sklenjena leta 2001, nična in brez pravnega učinka.

Sky net se je pritožilo na vrhovno sodišče, ki pa je podjetju delno ugodilo, je danes na spletnih straneh Ljubljanske borze objavil Telekom Slovenije.

Kot so zapisali, so prejeli sklep vrhovnega sodišča, ki je reviziji tožeče stranke Sky net ugodilo ter sodbo višjega sodišča v več delih razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje na sodišče druge stopnje pred spremenjenim senatom.