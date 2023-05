Avstrijski minister za notranje zadeve Gerhard Karner je na današnji novinarski konferenci dejal, da si bodo morali vladni uslužbenci s službenih telefonov izbrisati aplikacijo TikTok. Dodal je, da bodo na zasebnih napravah TikTok še naprej lahko uporabljali.

Avstrija se s tem pridružuje Avstraliji, Kanadi, Franciji, Kanadi, ZDA, Veliki Britaniji, Nizozemski in Evropski komisiji, ki so že izdale podoben ukrep za državne uradnike.

Z aplikacijo in družbenim omrežjem TikTok upravlja kitajsko podjetje Bytedance, ki sicer ni v državni lasti. Kljub temu kritiki Kitajske trdijo, da imajo kitajske oblasti in komunistična partija možnost vplivanja na internetna podjetja in pridobivanja njihovih podatkov. V Pekingu sicer to zanikajo.