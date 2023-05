»Komisija je objavila prvi mednarodni razpis za zbiranje ponudb za skupno naročanje plina v okviru energetske platforme EU. To je zgodovinski korak, saj prvič doslej izkoriščamo kolektivno ekonomsko težo EU, da bi okrepili našo energetsko varnost in se soočili z visokimi cenami plina,« je v izjavi za medije povedal podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič.

Za prvi razpis je doslej povpraševanje oddalo 77 evropskih podjetij, je povedal. Povpraševanje znaša 11,6 milijarde kubičnih metrov plina, od tega skoraj 9,6 milijarde za plin prek plinovodov, okoli 2,8 milijarde pa za utekočinjeni zemeljski plin. Vse zanesljive mednarodne dobavitelje plina je pozval, naj do ponedeljka, 15. maja, oddajo ponudbe. Do takrat je mogoče oddati tudi še povpraševanje, je povedal Šefčovič. Dodal je, da ta prvi krog zbiranja ponudb obsega dobave plina od junija 2023 do maja 2024.

Po zbiranju ponudb bo sledilo usklajevanje povpraševanja in ponudb, nakar bodo lahko sodelujoča podjetja z njimi vstopila v pogajanja glede podrobnosti nakupa in dobave plina. Plina jim na koncu ne bo treba kupiti.

EU se je za skupno naročanje plina odločila v odziv na energetsko krizo, ki je med drugim posledica ruske invazije na Ukrajino. Je del ukrepov unije za zmanjšanje odvisnosti od ruskega plina. V njem lahko sodelujejo podjetja iz vseh držav članic in držav energetske skupnosti. Naslednje razpise bodo objavili po zbiranju povpraševanja, predvidenem za junij, avgust, oktober in december. Doslej se je za sodelovanje pri skupnem naročanju prijavilo skupno 107 podjetij.