Poleg Intereurope, ki je cilj dosegla že prej, in Pošte Slovenije, so napredek na področju doseganja spolne raznolikosti dosegle še družbe Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, SID banka in Slovenske železnice. Slednje kljub napredku sicer še ne dosegajo ciljev iz pobude 40/33/2026, izhaja iz raziskave, ki sta jo izvedla Združenje nadzornikov Slovenije in družba Deloitte Slovenija.

Združenje nadzornikov in Deloitte Slovenija obdobno spremljata, kako se omenjenemu cilju spolne raznolikosti v državnih in javnih delniških družbah približujejo ali oddaljujejo z vsakim kadrovanjem v uprave ali nadzorne svete teh družb. Kot so danes sporočili, je med 1. januarjem in 30. aprilom letos 10 družb je ohranilo obstoječe stanje. Od tega družbi Koto in Loterija Slovenije že dosegata cilje iz pobude, družbe Casino Bled, Casino Portorož, Cinkarna Celje, Elektro Primorska, KD Group, KZPS, Salus in VGP Novo mesto pa ciljev ne dosegajo in niso zabeležile napredka.

Na drugi strani je šest družb nazadovalo na področju spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora. To so Dars, Luka Koper, Sava, Sava Re, Zavarovalnica Triglav in Nama, ki je prej že dosegala cilje iz pobude, zdaj pa ne več, so sporočili iz združenja nadzornikov.

Poročilo zajema tudi stanje v vseh 54 družbah v vzorcu, za katere spremljajo sledenje pobudi. Tako 16 podjetij oziroma 30 odstotkov vseh obravnavanih družb že dosega ciljno spolno zastopanost, v upravah teh družb je v povprečju 31,3 odstotka žensk in 37,9 odstotka v nadzornih svetih. Osem družb izmed 54 družb iz pobude je brez spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora.