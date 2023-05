Slovenske gospodarske družbe so leto 2022 sklenile z neto čistim dobičkom deveto leto zapored. Tokrat je znašal nekaj manj kot 6,1 milijarde evrov, kar je sedem odstotkov več kot leta 2021. »Vendar če upoštevamo indeks rasti življenjskih stroškov, je bil neto čisti dobiček odstotek nižji kot leto prej,« je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedala direktorica Ajpesa Mojca Kunšek.

Neto čisti dobiček je razlika med dobičkom, ki so ga lani ustvarile vse gospodarske družbe skupaj, ter njihovo skupno izgubo. Celotnega dobička je bilo za 7,3 milijarde evrov, kar je 13 odstotkov več kot leta 2021, celotne izgube pa za 1,2 milijarde evrov oziroma 55 odstotkov več.

Neto dodana vrednosta na zaposlenega realno za štiri odstotke nižja

Vseh 70.071 gospodarskih družb, ki so Ajpesu posredovale svoje poslovne rezultate, je lani prihodke v primerjavi z letom prej skupno povečalo za 23 odstotkov na 147 milijarde evrov. Toda realno so bili prihodki višji le za 13 odstotkov, je povedala Kunškova in postregla še s primerjavo glede neto dodane vrednosti na zaposlenega - s 55.688 evri je bila sicer nominalno štiri odstotke višja kot leto prej, vendar realno štiri odstotke nižja.

»Vemo, da je slovensko gospodarstvo izvozno naravnano,« je nadaljevala in dodala, da se je rast prodaje na tujih trgih v letu 2022 upočasnila, kar pa je glede na energetsko krizo pričakovano. Podjetja so na tujih trgih ustvarila skupaj nekaj več kot 64 milijard evrov prihodkov, ta številka pa je 26 odstotkov višja kot v letu prej. Največji izvozniki so podjetja iz predelovalnih dejavnosti, vendar se njihov delež iz leta v leto zmanjšuje, lani je bil 45,7-odstoten. Sledita trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil z 21,2-odstotnim deležem v izvozu ter oskrba z električno energijo, plinom in paro s 13,7-odstotnim deležem.

Za 24 odstotkov so se lani povečali tudi odhodki slovenskih podjetij, pri čemer je direktorica Ajpesa opozorila na visoko, 60-odstotno rast stroškov energije. Občutno so se povečali tudi drugi stroški, blaga, materiala in storitev denimo za 28 odstotkov, za plače pa za 11 odstotkov.

Rast plač višja kot rast produktivnosti

Slovenska podjetja so tudi lani povečala zaposlovanje. V celoti se je število zaposlenih na podlagi delovnih ur povečalo za 2,5 odstotka na 535.551. V povprečju so ti zaposleni prejemali plače v višini 2034 evrov, ob čemer je Kunšek dejala, da je bila povprečna mesečna plača na zaposlenega nominalno za deset odstotkov višja, realno pa štiri odstotke nižja kot leto prej. »Rast plač je bila višja kot rast produktivnosti,« je opozorila in menila, da s tem ne moremo biti zadovoljni.

Glede na regijo so lani najbolj izboljšala rezultate poslovanja podjetja iz jugovzhodne Slovenije, neto čisti dobiček so povečala za 42 odstotkov. Sledijo zasavska, gorenjska, podravska in obalno-kraška regija.

Letna poročila za leto 2022 je Ajpesu oddalo tudi 48.940 samostojnih podjetnikov. Tudi tu je opaziti vpliv inflacije, njihovi skupni prihodki so bili namreč nominalno za 19 odstotkov višji kot leta 2021, realno pa le za deset odstotkov, neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene pa se je nominalno povečala za deset odstotkov, realno pa le za enega.

Število samostojnih podjetnikov se je sicer lani povečalo za 5,2 odstotka, gospodarskih družb pa za 1,3 odstotka. Pri Ajpesu so ob tem zadovoljni, da se je število začetih postopkov zaradi insolventnosti zmanjšalo za 9,2 odstotka. »Zmanjševanje števila začetih postopkov zaradi insolventnosti beležimo že štiri leta,« je dejala Kunškovain ocenila, da je število postopkov zaradi insolventnosti nekje na ravni iz leta 2013, kar se ji zdi razveseljivo.