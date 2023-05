Prvo izplačilo banka načrtuje za 27. junij, o drugem pa naj bi delničarji odločali na skupščini proti koncu leta, je banka sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Kot so poudarili v banki, predvideno izplačilo dividend ni vključeno v kapitalsko osnovo, kar pomeni, da ne bo vplivalo na kapitalske količnike skupine NLB. Preostali del bilančnega dobička ostaja nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček. V obdobju 2022-2025 namerava banka delničarjem izplačati za skupno 500 milijonov evrov dividend.

Skupina NLB je lani ustvarila rekornih 446,9 milijona evrov čistega dobička

Predlog vodstva NLB sledi lanskim rekordnim rezultatom. Skupina NLB je namreč lani ustvarila 446,9 milijona evrov čistega dobička, kar je nova rekordna vrednost in skoraj podvojen predlanski rezultat. Na poslovni rezultat je pomembno vplival marčni prevzem slovenske Sberbank, ki se zdaj imenuje N Banka. Brez tega učinka se je čisti dobiček povečal za 11 odstotkov na 262,8 milijona evrov.

Obseg denarnih vlog skupine je lani narasel za skoraj 2,39 milijarde evrov ali 14 odstotkov na blizu 20,03 milijarde evrov. Pri tem je prispevek zaradi nakupa N Banke znašal 898,5 milijona evrov. Brez tega bi bila rast obsega depozitov osemodstotna. Prvič v zgodovini je skupina tako zbrala več kot 20 milijard evrov depozitov strank.

Delničarji bodo odločali tudi o imenovanju štirih nadzornikov NLB

Delničarji bodo predvidoma imenovali tudi štiri člane nadzornega sveta NLB, saj letos mandat poteče štirim članom, in sicer namestniku predsednika Andreasu Klingnu, Shreniku Dhirajlali Davdi, Gregorju Roku Kastelicu in Marku Williamu Lanu Richardsu. Na njihovo mesto nadzorni svet predlaga imenovanje dveh trenutnih članov, in sicer Dhirajlala Davdo in Lana Richardsa, ter Cvetko Selšek in Andre-Marca Prudent-Toccanierja.

Nadzorni svet sestavljajo še njegov predsednik Primož Karpe, David Eric Simon in Verica Trstenjak, ki jim mandat poteče prihodnje leto, Islam Osama Zekry, ki mu mandat poteče leta 2025, ter dve predstavnici delavcev. To sta Sergeja Kočar, ki ji mandat poteče prihodnje leto, in Tadeja Žbontar Rems, ki ji mandat poteče leto dni pozneje.

Na skupščini se bodo delničarji seznanili tudi z različnimi poročili ter odločali o izplačilih članom nadzornega sveta in njegovim komisijam.