Avtor resolucije, ki je sicer nezavezujoča in simbolična, poslanec Benjamin Haddad je izrazil upanje, da bo ta spodbudila članice EU, da Wagner uvrstijo na uradni seznam terorističnih organizacij. »Kjer koli delujejo, člani Wagnerja širijo nestabilnost in nasilje. Ubijajo, mučijo in ropajo. Skoraj nekaznovano ustrahujejo in manipulirajo,« je opozoril. Prepričan je, da plačancev skupine Wagner ne žene apetit po denarju, temveč sledijo »široki strategiji, od Malija do Ukrajine, in podpirajo agresivno politiko režima ruskega predsednika Vladimirja Putina do naših demokracij«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francoska zunanja ministrica Catherine Colonna je sicer priznala, da pravno gledano oznaka EU za teroristično organizacijo ne bo imela bistvenega vpliva na delovanje skupine Wagner. »Vendar pa ne smemo podcenjevati simbolnega pomena takšne oznake in odvračalnega učinka, ki bi ga lahko imela na države, ki jih mika, da bi se obrnile na Wagner,« je dodala.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je medtem že zahvalil francoskemu parlamentu in pozval druge države, naj mu sledijo. »Vsako manifestacijo terorizma je treba uničiti in vsakega terorista je treba obsoditi,« je dodal.

Uvrstitev na seznam terorističnih skupin pomeni, da lahko članice EU zamrznejo sredstva skupine Wagner in njenih članov, evropskim podjetjem in državljanom pa prepovedo poslovanje z organizacijo. EU je sicer Wagner in njegovega vodjo Jevgenija Prigožina že večkrat sankcionirala, zlasti zaradi kršenja človekovih pravic v Afriki in sodelovanja pri ruski invaziji na Ukrajino.

Za uvrstitev Wagnerja na seznam terorističnih organizacij naj bi se v prihodnjih tednih odločila Velika Britanija, poroča časnik The Times, ki se sklicuje na vir iz vlade. S tem bi vključitev v Wagner, izražanje podpore skupini, javno prikazovanje njenega logotipa ali udeležba na njenih srečanjih postala kazniva dejanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V napadu z droni na zahodu Rusije ranjeni ruski vojaki

Ruske oblasti pa so danes sporočile, da so v jutranjih urah odbile napad dveh brezpilotnih letalnikov na rusko vojaško vadišče v regiji Voronež na zahodu države. Po poročanju lokalnih medijev pa je bilo v napadu ranjenih več kot deset ruskih vojakov. »Napad z brezpilotnimi letalniki je bil odbit,« je na Telegramu zapisal guverner ruske regije Voronež Aleksander Gusev. Ob tem je pojasnil, da je eden od dronov zgrešil objekt, drugega pa so ruske sile sestrelile, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tarča napada naj bi bilo vojaško vadišče Pogonovo jugozahodno od mesta Voronež. Po poročanju lokalnih medijev je bilo v napadu ranjenih več kot deset ruskih vojakov. Reševalci so že prispeli na kraj dogodka in oskrbeli ranjene vojake.

Iz Rusije že vse od začetka invazije na Ukrajino februarja lani prihajajo poročila o številnih sabotažah. V četrtek je na jugu Rusije po napadu brezpilotnega letalnika zagorelo v rafineriji nafte Ilsk v regiji Krasnodar.

Prejšnjo sredo pa je Moskva sporočila, da je sestrelila dva ukrajinska brezpilotna letalnika in napad označila za poskus atentata na ruskega predsednika Vladimirja Putina.