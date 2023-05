»Predstavljanje surovih in nepopolnih podatkov brez poznavanja delovanja zdravstva in njihove ustrezne umestitve in interpretacije bo le okrepilo nezadovoljstvo, tako med izvajalci zdravstvene dejavnosti kot uporabniki zdravstvenih storitev,« so poudarili v sindikatu Fides.

Težava predstavljenih podatkov je, da obračunane storitve ne zajemajo vsega dela, ki ga zdravniki opravijo, in povsem spregledajo dejstvo, ali so bili zagotovljeni osnovni predpogoji za učinkovito delo nosilcev zdravstvene dejavnosti. Zato lahko že vnaprej napovemo, da bodo na ta način prikladno orodje za medijske diskreditacije zdravništva in lov na čarovnice, kot smo ga vajeni, so prepričani pri sindikatu.

Takšni parcialni podatki po oceni Fides škodijo celotnemu zdravstvu

Prav takšni parcialni podatki ZZZS so bili po navedbah Fidesa namreč že zlorabljeni v javnosti in povzročili škodo tako izpostavljenim zdravnikom kot celotnemu zdravništvu. Podatki na primer ne pojasnjujejo, kdo od zdravnikov je bil odsoten zaradi zdravstvenih razlogov, dela na drugem delovišču ali drugih razlogov ter obsega zaposlitve določenega zdravnika pri delodajalcu, ali je bilo za izvedbo zdravstvene storitve na razpolago dovolj podpornega kadra, opreme, dovolj namestitvenih kapacitet zaradi zapiranja oddelkov, so zapisali pri sindikatu.

Prav tako podatki po njihovih navedbah ne pojasnjujejo težavnosti posameznih obravnav ali obravnav, ki so bile odpovedane zaradi neprihoda bolnikov, ki jih je po javno predstavljenih podatkih ministrstva za zdravje 20 odstotkov, oziroma drugih zadržkov.

Fides: Stroka naj opredeli standarde in normative zdravniškega dela

»V Fidesu smo verjetno edini sindikat, ki že leta zagovarja načelo, da nismo vsi enaki in da je potrebno nagraditi najboljše. Pozdravljamo vsak korak k transparentnosti in preglednosti dela zdravnikov, saj lahko samo pregledne in uravnotežene informacije prikažejo, kako lahko izpeljemo zdravstveno varstvo prebivalstva v državi, kjer po ocenah Evropske komisije manjka 1400 zdravnikov, da bi dosegli evropsko povprečje,« so poudarili.

Zato so, kot pravijo, vztrajali, da stroka opredeli standarde in normative zdravniškega dela in s tem visokega nivoja strokovne obravnave, ki je lahko edini merodajni kriterij spremljanja kakovosti. »Prav ZZZS temu najbolj goreče nasprotuje in vztraja na preživetem modelu zelene knjige. Zato nam je sistem družinske medicine praktično razpadel« so opozorili.

Iz Osnovnega zdravstva Gorenjske pa so sporočili, da se objavljeni podatki nanašajo na obračunane storitve ZZZS na presečni datum, ki se zaradi popravkov tekom meseca lahko še spreminjajo, zato lahko objavljeni podatki o številu obravnav posameznega izvajalca izkazujejo napačno sliko dejansko opravljenih storitev v določenem mesecu.

Iz ZZZS so v torek sporočili, da so iz različnih razlogov, med drugim z namenom večje transparentnosti, pa tudi na podlagi mnenja Informacijskega pooblaščenca, začeli javno objavljati podatke o opravljenih zdravstvenih obravnavah poimensko po zdravstvenih delavcih. Podatke lahko celovito interpretirajo le izvajalci zdravstvenih storitev, ki kot delodajalci razpolagajo s podatki o lastni organizaciji dela in kadrih, so ob tem poudarili.