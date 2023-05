Stavbo, kjer proizvajajo sušene testenine, so temeljito prenovili ter vanjo namestili tudi dve novi proizvodni liniji in pakirne linije. Zaradi skrajšanja časa za izdelavo testenin so precej povečali izdelano količino, novi liniji lahko proizvedeta 1000 oziroma 400 kilogramov testenin na uro, kar je skoraj podvojitev dosedanje zmogljivosti.

Z novimi proizvodnimi linijami v Mlinotestu zmanjšujejo porabo toplotne energije, z ogrevanja na plin so prešli na uporabo biomase; zaradi uporabe zaprtega sistema hlajenja bo manjša tudi poraba vode. Zaradi zaprtosti proizvodnega sistema so bistveno zmanjšali tudi možnost pojava tujkov na proizvodni liniji.

V Mlinotestu po besedah predsednika uprave Danila Kobala tudi v letošnjem letu načrtujejo nekaj večjih investicij, zaključujejo prenovo pšeničnega mlina, skupno pa bodo dosegle vrednost okoli šestih milijonov evrov.