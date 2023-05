#recept: Ješprenjčkova rižota s šparglji in grahom

Ješprenjčka ne uporabite le za ričet, ampak tudi za rižote. Ta odlična, čeprav nekoliko nenavadna, pomladanska rižota je polna fenomenalnih svežih okusov. Šparglji in grah so odličen duet, za piko na i pa poskrbi sveža meta. Tisti dodatni vloženi čas, da se ješprenček skuha, se 100% povrne, saj so okusi nepredstavljivo dobri!