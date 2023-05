Na PU Ljubljana so pojasnili tudi, da so bili v avtomobilu že ključi, voznika pa so izsledili in ga začeli ustavljati na Tivolski cesti. Ker voznik znakov policistov ni upošteval, so ga poskušali ustaviti s sredstvi za prisilno ustavljanje vozil.

Policisti so 39-letnika uspeli ustaviti na Dolgem mostu in mu odvzeli prostost, sumijo pa ga kaznivega dejanja tatvine vozila, nevarne vožnje in poskusa preprečitve uradnega dejanja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.