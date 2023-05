Policisti, ki so prišli na kraj dogodka, so našli najstnico, ki je utrpela strelno rano na zadnji strani glave. Odpeljali so jo v bolnišnico zaradi poškodb, ki pa niso življenjsko ogrožajoče, navedbe policije povzema francoska tiskovna agencija AFP. Policija je po preiskavi izvedela, da se je več mladih igralo »skrivalnice v soseski in se skrivalo na sosedovi posesti«.

Lastnik posesti David Doyle je na vprašanje policistov pojasnil, da je »videl sence pred svojo hišo«, šel noter in vzel strelno orožje. Nato se je vrnil ven in opazoval ljudi, ki so bežali z njegove posesti. Takrat je začel streljati nanje in nehote zadel dekle, je navedla policija. Doylea so priprli in je obtožen v več točkah, med drugim zaradi hudega napada z orožjem, še poroča AFP.

Do tokratnega incidenta prihaja po nizu podobnih tragičnih primerov s strelnim orožjem, o katerih vsakodnevno poročajo iz ZDA. Aprila je bila v zvezni državi New York ustreljena 20-letna ženska, potem ko je pomotoma zapeljala na napačen dovoz. V Kansas Cityju je moški streljal na temnopoltega najstnika, ki je pomotoma pozvonil na vratih njegovega bivališča, in ga ranil. V Teksasu pa je moški streljal na navijačici, potem ko je ena od njiju pomotoma skušala vstopiti v njegovo parkirano vozilo, in pri tem eno huje, drugo pa lažje ranil.