»Najdič na kamniško klop prinaša bogate izkušnje in globoko razumevanje igre. Njegov trenerski slog poudarja timsko delo in močno delovno etiko, kar se popolnoma ujema z vrednotami, ki jih zagovarjamo v klubu, zato je odlična izbira za vodenje Calcitovk do novih uspehov,« je kamniški klub zapisal v izjavi.

Najdič je z bankirkami osvojil sedem naslovov državnih prvakinj in šest naslovov pokalnih prvakinj. »Zahvalil bi se Novi KBM Braniku, predvsem pa direktorju kluba Mitji Koželju za dobro sodelovanje in veliko zaupanje. Bilo je krasnih 15 let, ki jih bom za vedno ohranil v spominu,« je ob tem dejal 55-letni Najdič.

Izkušeni strokovnjak je tudi prvi selektor, ki je slovensko žensko reprezentanco popeljal na evropsko prvenstvo. »Obračam nov list v življenju, saj si želim nove izzive. V Kamniku želimo nadaljevati delo, ki so ga odlično zastavili v zadnjih letih, ko so štirikrat zaporedoma postali državni prvaki,« je še dodal.

Calcit se bo prihodnjo sezono poleg domačih tekmovanj in srednjeevropske lige Mevza meril tudi v kvalifikacijah za elitno ligo prvakinj.