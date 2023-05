Britanski Liverpool je čakal in dočakal. Luči izbora Pesmi Evrovizije žarijo na polno, komplimenti na to, kako odlični organizatorji so Britanci, ki prireditev organizirajo v imenu Ukrajine, dežujejo. Ne gre spregledati, kako zelo se gostitelji trudijo šova ne povsem vzeti lanskim zmagovalcem, a hkrati dodajajo veliko šarma evropske prestolnice popa.

In ... zgodil se je že prvi rez! Prvi evrovizijski polfinale v liverpoolski areni se je razpletel s prvim paketom desetih srečnežev, ki bodo svojo skladbo v sobotnem finalu lahko izvedli še enkrat. Za Slovence glavni val evrovizijskega vznemirjenja šele prihaja, saj skupina Joker Out nastopa v četrtkovem drugem polfinalu. Pričakovanja so velika, tudi zaradi izjemnega truda, ki so ga naši predstavniki v zadnjih tednih vložili v svojo mednarodno promocijo, izjemno priljubljeni so zaradi svoje simpatičnosti tudi na samem prizorišču Evrovizije.

V prvem polfinalnem večeru so nastopili predstavniki Norveške, Malte, Srbije, Latvije, Portugalske, Irske, Hrvaške, Švice, Izraela, Moldavije, Švedske, Azerbajdžana, Češke, Nizozemske in Finske.

Prvih deset držav, ki so si priborile mesto v finalu pa so: Hrvaška, Finska, Švedska, Moldavija, Švica, Češka, Izrael, Portugalska, Srbija in Norveška.

Slovencem je bilo zagotovo v prvem večeru najbolj zanimivo opazovati, kaj se bo zgodilo s hrvaškimi predstavniki, reško zasedbo Let 3, ki je s svojo kontroverzno skladbo Mama ŠČ! lansirala pravi hit tudi v Sloveniji. S svojo podobo in ekstravagantnim nastopom so veliko pozornosti pritegnili tudi v Liverpoolu. Že na vajah je bilo jasno, da se pripravlja nekaj, česar Evrovizija še ni videla, kar je kar dosežek.

Ker Slovenija v tem večeru ni sodelovala, glasovanje iz Slovenije ni bilo mogoče. Letošnja novost je, da v predizborih odločajo le glasovi gledalcev, v finalu pa se jim pridružijo še strokovne žirije. Gledalci in poslušalci iz sodelujočih držav bodo lahko glasovali preko telefonskega in sms glasovanja, za gledalce iz držav, ki se lahko udeležijo Evrovizije, vendar letos ne sodelujejo, pa so pripravili glasovanje preko telefonske aplikacije in na uradni spletni strani prireditve.

S spremembo glasovalnega sistema se želi zveza EBU izogniti vsakoletnim očitkom o medsosedskih glasovanjih strokovnih žirij. Gre za odziv EBU-ja na lanske zaplete, ko so nekatere države naknadno "diskvalificirali" oz. njihove glasove generirali računalniško, na podlagi posebnega algoritma, saj so bili oddani glasovi sumljivi.

Joker Out bodo v četrtkovem drugem predizboru nastopili kot sedmi po vrsti, ob njih pa še predstavniki Avstrije, Avstralije, Cipra, Armenije, Gruzije, Litve, Estonije, Grčije in Belgije. V finalu že čakajo države velike peterice - Velika Britanija, Nemčija, Španija, Francija in Italija-, ter predstavnik Ukrajine, države, ki je lani v Torinu zmagala, a zaradi vojne šova ne more gostiti na svojih tleh.

Pesem Evrovizije 2023 se je uradno začela z nedeljskim sprehodom delegacij po turkizni preprogi, kjer so jih pred zgradbo Walker Art Gallery pozdravili navijači. Joker Out so množico očarali s svojo sproščenostjo in spogledljivostjo, pa tudi zelo zloščeno modno podobo, veliko pozornosti so pritegnili tudi hrvaški predstavniki Let 3, od katerih je bil Prlja oblečen v barve ukrajinske zastave in z napisom ŠČ.

Voditelji vseh treh evrovizijskih večerov bodo britanski in ukrajinski zvezdniki Alesha Dixon, Graham Norton, Hannah Waddingham in Julia Sanina, za popestritev evrovizijskega dogajanja oz. javljanja v živo iz drugih delov liverpoolske arene pa skrbijo Mel Giedroyc, Rylan, Scott Mills, Claire Sweeney, Sam Quek in Timur Miroshnychenko.

Evrovizijske stavnice končno zmago napovedujejo Švedski ali Finski, Sloveniji pa vsaj uvrstitev v finale. Kako točne so, bo jasno že v četrtek zvečer.