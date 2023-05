E. Jean Carroll trdi, da jo je Trump leta 1996 v garderobi trgovine Bergdorf & Goodman na Manhattnu posilil. Trump je to zanikal in jo označil za lažnivko, Carroll pa ga je civilno tožila zaradi obrekovanja in napada.

Porota je zavrnila trditev o posilstvu, je pa Trumpa spoznala za krivega spolne zlorabe in tudi obrekovanja pri zanikanju dejanja. Trumpa na sojenje ni bilo, njegovi odvetniki pa so predstavili le njegovo posneto izjavo.

Trump se je na svojem družbenem omrežju nemudoma odzval in zatrdil, da Carroll sploh ne pozna, sodbo pa označil za sramotno in nadaljevanje največjega lova na čarovnice vseh časov. Napovedal je, da se bo pritožil.

Trumpov odvetnik Joseph Tacopina je po razglasitvi sodbe stisnil roko Carroll in objel njeno odvetnico Roberto Kaplan. Pred sodiščem je novinarjem dejal, da je dejstvo, da je porota zavrnila trditev o posilstvu, je pa Trumpa spoznala za odgovornega za spolno zlorabo, osupljivo in čudno. »Del mene je bil očitno zelo vesel, da Donald Trump ni označen za posiljevalca,« je dejal in Trumpovo odsotnost branil s sklicevanjem na vzdušje na sojenju.

Roberta Kaplan je v pisni izjavi sporočila, da sodba dokazuje, da nihče ni nad zakonom, niti predsednik ZDA.

Carroll je v svoji izjavi dejala, da je Trumpa tožila, da bi oprala svoje ime in si povrnila življenje. »Danes svet končno pozna resnico. Ta zmaga ni samo zame, ampak za vsako žensko, ki je trpela, ker ji niso verjeli.«

Ni še jasno, kakšne posledice bo imela sodba za Trumpovo tretjo predsedniško kandidaturo. Trump za zdaj ostaja v vodstvu med republikanskimi kandidati. Med njimi se je na sodbo odzval le nekdanji guverner Arkansasa Asa Hutchinson, ki je dejal, da gre za dokaz še enega neopravičljivega ravnanja Donalda Trumpa.

Trump se v New Yorku še bori proti kazenskemu pregonu zaradi plačila pornografski igralki za molk o spolnem odnosu. Preiskuje ga posebni tožilec Jack Smith zaradi napada na kongres 6. januarja 2021 in odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše. V Georgii pa se obeta kazenski pregon zaradi poskusa spodkopavanja volitev 2020.