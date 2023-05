Real Madrid in Manchester City sta odločitev o finalistu lige prvakov v sezoni 2022/23 preložila na povratno tekmo 17. maja v Manchestru. Ekipi sta se na prvi tekmi v španski prestolnici razšli z neodločenim izidom 1:1. Za domače je bil natančen Vinicius v prvem polčasu, pri gostih pa se je med strelce vpisal Kevin de Bruyne v drugem delu.

V drugem polfinalu igrata milanska tekmeca AC in Inter. Prva tekma bo v sredo ob 21. uri. Finale lige prvakov bo 10. junija v Istanbulu.

Manchester City je podjetno odprl tekmo - v prvih petnajstih minutah sta Kevin De Bruyne in Rodri s streli z razdalje preizkusila domačega vratarja Thibauta Courtoisa, vendar v nadaljevanju ni znal odgovoriti na agresivno, trdo igro Real Madrida, ki je sredi polčasa vzpostavil ravnotežje in v 36. minuti povedel. Vinicius Junior je mrežo zatresel s strelom z 20 metrov.

V drugem polčasu se je slika na igrišču spremenila; pobudo so prevzeli domači nogometaši, Angleži pa so čakali na protinapade oziroma počasi gradili svoje poskuse. Ravno v času, ko je Real Madrid najbolj ogrožal vrata Manchester Cityja, so gostje izenačili. Kevin de Bruyne je z močnim strelom z več kot 20 metrov premagal Courtoisa.

Do konca tekme so bili nevarnejši 14-kratni evropski prvaki iz Madrida, najlepšo priložnost pa je imel Karim Benzema v 78. minuti, vendar je njegov poskus z glavo vratar Ederson odbil v polje.