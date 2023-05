Porotniki niso ugotovili, da je Trump E. Jean Carroll leta 1996 v garderobi trgovine Bergdorf & Goodman na 5. aveniji Manhattna posilil, vendar pa so ji verjeli, da jo je napadel.

Zaradi tega so potem tudi sklenili, da jo je med zanikanjem napada obrekoval.

Porotniki so prišli do sklepa dobesedno takoj. Sodnik v civilni tožbi, ki pomeni, da Trump ne bo kazensko odgovarjal ali šel v zapor, jim je le nekaj ur prej prebral pravna navodila za odločanje in jih poslal zasedat.

Trump, ki se sojenja ni udeležil, je vztrajal, da nikoli ni spolno napadel Carroll in da je sploh ni poznal.

Sodnik Lewis Kaplan je porotnikom povedal, da je prvo vprašanje na obrazcu za izrek sodbe odločitev, ali menijo, da obstaja več kot 50-odstotna verjetnost, da je Trump Carrollovo posilil v garderobi trgovine. Če bi odgovorili pritrdilno, bi se nato odločili, ali je treba dodeliti odškodnino in kazensko odškodnino.

Če bi na vprašanje o posilstvu odgovorili nikalno, bi se lahko odločili, ali jo je Trump izpostavil lažjim oblikam napada, ki vključujejo spolni stik brez njene privolitve ali nasilno dotikanje, da bi jo ponižal ali zadovoljil svojo spolno željo. To so ugotovili, nakar so odločali o višini odškodnine.

Trump je že pred odločitvijo porote napovedal pritožbo.

Odvetnica tožnice Roberta Kaplan je v ponedeljek porotnikom pokazala video posnetke Trumpa z njegovega oktobrskega pričanja in razvpiti posnetek oddaje Access Hollywood iz leta 2005, v katerem Trump pravi, da lahko zato, ker je slaven, ženske grabi tudi za genitalije, saj mu to dovolijo.

E. Jean Carroll trdi, da jo je Trump zgodaj spomladi leta 1996 posilil v garderobi trgovine na Manhattnu, ki stoji nasproti Trumpovega stolpa.

Trumpov odvetnik Joe Tacopina je obtožbe označil kot absurdne in trdil, da zmanjšujejo pomen resničnih posilstev. Strinjal se je z Roberto Kaplan, da nihče ni nad zakonom, vendar je opozoril, da tudi nihče ni pod njim.

Tacopina je porotnikom dejal, da ji ne smejo dovoliti, da se okoristi za milijone dolarjev, ker je tožbo vložila tudi iz političnih razlogov.

Odvetnica pa je porotnikom povedala, da ne gre za primer »on je rekel, ona je rekla«, ampak za primer, v katerem morajo porotniki pretehtati, kaj je povedalo 11 prič, vključno z E. Jean Carroll in s tem, kar so slišali od Trumpa v videu.

»Donald Trump je v pravem pomenu besede priča proti samemu sebi,« je dejala. »Ve, kaj je storil. Ve, da je spolno napadel E. Jean Carroll,« je dodala.

Roberta Kaplan je navedla pričevanja dveh žensk, ki pravita, da sta preživeli Trumpov spolni napad. 81-letna Jessica Leeds je povedala, da jo je leta 1979 na letalu zgrabil za prsi in ji z roko segel pod krilo. Novinarka Natasha Stoynoff pa je povedala, da jo je leta 2005 nasilno poljubil na Floridi, ko je za revijo People pripravljala zgodbo o njegovi poroki z Melanio.