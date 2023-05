Khan, nekdanji zvezdnik kriketa, je bil na čelu vlade od leta 2018 do aprila lani, ko so mu kot prvemu pakistanskemu premierju v zgodovini izglasovali nezaupnico. Dotedanja opozicija je potem na premierski položaj izvolila Šehbaza Šarifa. Khan je proti njemu nastopil odločno, med drugim z vrsto shodov, med enim so ga novembra ustrelili v nogo. Khan vztraja, da je žrtev intrig, v katere naj bi bila vpletena vojska, politični nasprotniki in ZDA zaradi njegove spravljive politike do Kitajske in Rusije.

Notranji minister Rana Sanaulah je dejal, da so Khara aretirali, ker se ni odzval na pozive policije. Obtožen je, da je še v vlogi premierja od nepremičninskega podjetnika prejel 22,5 milijona evrov vredno zemljišče in da je podjetniku vrnil 220 milijonov evrov umazanega denarja, ki ga je zasegla britanska policija in izročila Pakistanu. Proti Khanu poteka več kot sto sodnih postopkov, odkar ni več premier. Za večino mu grozi prepoved opravljanja položaja. Volitve so novembra.